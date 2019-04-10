На Алтае впервые за пять лет увеличили бюджет на спорт. Куда пойдут деньги?

На спорт в 2019 году дополнительно потратят из краевого бюджета более 160 млн рублей. Как сообщил профильный министр Алексей Перфильев, такое увеличение произошло впервые с 2014 года. На вопрос, почему ранее не проводилась индексация, он ответил: «Возможно, были другие приоритеты».

Львиная доля выделенных средств пойдет на закупку инвентаря для подведомственных минспорту учреждениях. На эти цели из краевого бюджета дополнительно направят 50 млн рублей.

Еще 40 млн будет выделено на ремонт спортшкол, 10 млн — на закупку автобусов для поездок детей.

В нынешнем году на 30% увеличатся расходы на проведение мероприятий и на командировки спортсменов.

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев Дмитрий Лямзин

Алексей Перфильев,

министр спорта Алтайского края:

Для нас очень важное направление — спортивные мероприятия. Сумма дополнительных вливаний составит 26 млн рублей, это практически треть бюджета, что был раньше. Подобное увеличение, наконец, позволит нам полностью обеспечить все выезды наших спортсменов.

По словом министра, при условии увеличения интереса к спортивным мероприятиям и удачных выступлений команд, в следующем году бюджет могут вновь индексировать.

Без учета дополнительных вливаний расходы на спорт в Алтайском крае в 2019 году составили 1,3 млрд рублей.