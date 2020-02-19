На Алтай-Коксе наградили лучших полиатлонистов

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) завершились соревнования по полиатлону в рамках спартакиады.

Участвовали 24 мужских и женских команды. В программе состязаний — стрельба, лыжные гонки, подтягивания, отжимания.

Лучшими в своих лигах среди мужчин стали команды цеха улавливания № 1, теплоэлектроцентрали и цеха автоматизации. Среди женщин лидировали команды заводоуправления № 1 и коксового цеха.

Победители. ОАО «Алтай-Кокс».

Ранее уже прошли соревнования по волейболу, стрельбе, жиму штанги лёжа, баскетболу, шахматам. Следующий этап корпоративной спартакиады — лыжные гонки.

На Алтай-Коксе создают все условия для занятий физкультурой и спортом. На постоянной основе занимается спортом каждый пятый сотрудник. В спартакиаде участвует 25 команд.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

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