На Алтай-Коксе прошли соревнования по полиатлону

Среди мужских команд победу в высшей лиге одержала команда № 1 цеха улавливания. В первой лиге лучший результат у спортсменов теплоэлектроцентрали, а во второй лиге — команда № 2 специализированного цеха по ремонту коксохимического оборудования.
У женщин в высшей лиге лучший результат показали спортсменки заводоуправления, а в первой — команда № 2 цеха улавливания.
Впереди у заводских спортсменов лыжная эстафета.
Помимо ежегодной спартакиады, которая длится с октября по июнь, для сотрудников компании проводятся «Семейные старты», турнир памяти первого директора завода А.А. Котовича, состязания по спортивной рыбалке, турслеты, квесты и др.
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com