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Спорт

На алтайском аэродроме пройдет зрелищный чемпионат по дрэг-рейсингу

25 и 26 мая в Алтайском крае пройдут первые этапы Чемпионата и Кубка региона по дрэг-рейсингу. Традиционно площадкой для гонок станет аэродром «Панфилово» в селе Новороманово Калманского района.

Горячие сибирские девушки на соревнованиях по дрэг-рейсингу.
Горячие сибирские девушки на соревнованиях по дрэг-рейсингу.
vk.com/driveteam22

Организаторы сообщают, что на соревнования приедут пилоты из Алтайского края, Новосибирской, Омской, Кемеровской областей и других регионов. Среди них будут пилоты, имена которых известны по всей России: Алексей Калашников, Олег Крохин, Андрей Сердюков, Сергей Мудрик, Дмитрий Мандриков, Александр Ридель, Максим Кургузкин, Роман Мастеров, Александр Рапоцевич. Всего ожидается около 70 спортсменов.

Команда АФАС уже начала подготовку трассы. Для зрителей запланировали конкурсы с призами. Гонки стартуют 25 и 26 мая в 11:00, стоимость билета — 100 рублей.

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