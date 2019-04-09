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Спорт

На Барнаулке устроят гонки на каяках

13 апреля на реке Барнаулке в районе Старого базара стартуют соревнования по каяк-кроссу, сообщает пресс-центр администрации города. Подобные гонки в Барнауле проведут впервые.

В центре Барнаула впервые пройдет каяк-кросс.
В центре Барнаула впервые пройдет каяк-кросс.
pixabay.com

Спортсмены в одноместных пластиковых лодках стартуют в 14:00 от моста между ТЦ «Воскресенье» и зданием Старого базара. Зрителей приглашают понаблюдать с моста через Барнаулку на проспекте Ленина и с набережной под мостом.

Организаторы уверены, что проведение таких соревнований стало возможным благодаря созданию туркластера.

Антон Сергеев,
президент Федерации рафтинга и гребного слалома Алтайского края:

Под мостом положено начало набережной реки, которая является подходящей площадкой для проведения соревнований. Планируем, что «Каяк-кросс на Барнаулке» будем проводить здесь каждый год и собирать зрителей, спортсменов из других городов страны.

Призеров соревнований наградят дипломами комитета по физической культуре и спорту и призами от отдела по развитию туризма.

В мэрии добавили, что если уровень воды 13 апреля будет недостаточным, то каяк-кросс состоится в субботу, 20 апреля.

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