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Спорт

На чемпионате мира по хоккею вместо гимна России включат «Катюшу»

На чемпионате мира по хоккею 2021 года вместо российского гимна прозвучит песня «Катюша». Турнир будет проходить в Риге с 21 мая по 6 июня.

Хоккей.
Хоккей.
unsplash.com

Это связано с постановлением Спортивного арбитражного суда: до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены будут выступать без национальных флага и гимна, пишет ТАСС.

Заменить гимн на «Катюшу» предложили сами спортсмены. Их идею поддержал Олимпийский комитет России.

«Гимном будет „Катюша“. Про песню все понимают, что будет „Катюша“. Детали формы еще уточняются, с точки зрения дизайна будет один в один как на Олимпиаде 2018 года. Слова, которые будут написаны на форме, еще уточняются», — сообщил источник в Федерации хоккея России.

Знаменитую «Катюшу» в 1938 году написали поэт Михаил Исаковский и композитор Матвей Блантер.

Гимн на соревнованиях исполняется в честь победившей команды. Россия уже играла без него на чемпионате мира по гандболу. Тогда вместо гимна России звучал гимн Международной федерации гандбола, а спортсмены выступали под флагом Федерации гандбола России.

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