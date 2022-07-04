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Спорт

На драфт россиян в НХЛ может повлиять ситуация с голкипером, который не прошел службу в армии

Спортивный журналист Sportsnet Элиот Фридман рассказал о возникших дискуссиях в национальной хоккейной лиге (НХЛ) по поводу приглашения российских игроков, пишет Газета.Ru.

Шайба. Хоккей.
Шайба. Хоккей.
СС0

«Несколько организаций и агентов сообщили, что пытаются выяснить, должны ли их российские игроки/клиенты служить, надеясь избежать подобного сценария. Это может оказать влияние на драфт НХЛ. В командах было много внутренних дискуссий о выборе российских игроков. Если у проспектов будет гарантия, что они могут отправиться в Северную Америку после выполнения своих обязательств, это может помочь», — написал Фридман.

Что произошло

1 июля стало известно о задержании Федотова в Санкт-Петербурге. Хоккеиста подозревают в уклонении от службы в армии.

Особое мнение

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о ситуации с задержанием голкипера сборной России по хоккею Ивана Федотова.

«Если он уже подписал контракт с „Филадельфией“, надо было валить. Теперь ему нелегко придется. Спровоцирует ли ситуация с Федотовым отток молодых хоккеистов в Америку? Я в этом не сомневаюсь. Это такой очень далеко не положительный пример. Не такими методами надо действовать», — приводит слова Тихонова «Спорт день за днем».

Кубок Гагарина и Игры

Вратарь в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) минувшего сезона провел 48 матчей за столичный ЦСКА, в которых одержал 30 побед. Вместе с армейцами россиянин стал обладателем Кубка Гагарина и стал лучшим вратарем плей-офф КХЛ по проценту отраженных бросков (93,7%).

В феврале 2022 года участвовал в Олимпийских играх в Пекине, где российская команда выиграла серебряные медали.

Контракт

7 мая клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» объявил о подписании с Федотовым однолетнего контракта.

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