На драфт россиян в НХЛ может повлиять ситуация с голкипером, который не прошел службу в армии

«Несколько организаций и агентов сообщили, что пытаются выяснить, должны ли их российские игроки/клиенты служить, надеясь избежать подобного сценария. Это может оказать влияние на драфт НХЛ. В командах было много внутренних дискуссий о выборе российских игроков. Если у проспектов будет гарантия, что они могут отправиться в Северную Америку после выполнения своих обязательств, это может помочь», — написал Фридман.