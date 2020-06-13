На Кубке мира в Барнауле разыграют олимпийские путевки в Токио

Этап Кубка мира в Барнауле по спринту на каноэ пройдет с 20 по 23 мая в Барнауле и станет отборочным к Олимпийским играм в Токио. На Алтае будут разыграны олимпийские лицензии на главный старт четырехлетия. Такое заявление сделала IFC (Международная федерация каноэ).

Последний раз подобные крупные соревнования по этому виду спорта в России проводились в 2016 году — Москва принимала чемпионат Европы.

В 2018 году в Барнауле на гребном канале состоялся турнир «Кубок чемпионов», в нем приняли участие звезды этого вида спорта из 24 стран.

Поскольку организация «Кубка чемпионов» была признана на самом высоком уровне успешной, IFC доверила Барнаулу право провести этап Кубка мира. При этом в федерации отмечают, что гребной канал на Алтае является одним из самых удобных в мире, как для спортсменов, так и для зрителей. Ожидается, что посмотреть предолимпийские старты в Барнаул приедут около 20 тыс. человек.

На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов» Дмитрий Лямзин

Предполагается, что организаторы, спортсмены, судьи и гости турнира будут размещаться в отелях «Сибирь», «Солнечный», «Барнаул», «Алтай» и «Заречье».

В настоящее время на гребном канале ведутся большие строительные работы. В 2020 году на его достройку из краевого бюджета запланировано выделить более 350 млн рублей.

За эти деньги на объекте должно быть закончено асфальтирование мостового перехода через обводной канал и монтаж системы освещения. Будет также расширена дорога от Новосибирского тракта до гребного канала.

Кроме того, на территории появятся две просторные парковки. План работ включает в себя и строительство новой дороги на противоположную сторону гребного канала, а также установку там зрительских трибун и строительство еще одной автопарковки.