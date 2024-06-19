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Спорт

На лыжной базе «Локомотив» прошла V спартакиада Алтайкрайэнерго

14 июня завершилась двухдневная Спартакиада Алтайкрайэнерго — праздник спорта, который ежегодно собирает на одной площадке энергетиков со всего Алтайского края. В состязаниях приняли участие более 200 сотрудников компании. Старшему из них 60 лет, а младшему — 18.

V спартакиада Алтайкрайэнерго.
V спартакиада Алтайкрайэнерго.
Фото предоставлено пресс-службой Алтайкрайэнерго.

Во время открытия Спартакиады генеральный директор Сергей Приб подчеркнул, что спортивный праздник с каждым годом приобретает всё большую популярность среди сотрудников, а уровень подготовки соревнующихся растёт. Руководитель компании особо отметил, что в этом году мероприятие приурочено к Дню России и посвящено Году семьи — среди участников 8 семейных пар, а также представители трудовых династий.

Энергетики соревновались в 8 видах спорта: мини-футбол, волейбол, настольный теннис, гиревой спорт, шахматы, перетягивание каната, стритбол и дартс. Дополнительным традиционным состязанием, включённым в турнирную таблицу, стали весёлые старты, а все желающие смогли проверить свой глазомер и развить тактическое мышление в петанке.

V спартакиада Алтайкрайэнерго.
V спартакиада Алтайкрайэнерго.
Фото предоставлено пресс-службой Алтайкрайэнерго.

Первое место в общекомандном зачёте заняли сотрудники филиала «Новоалтайские МЭС». Они удерживают первую ступень пьедестала третий год подряд. Со слов участников, им это удаётся благодаря дружной обстановке в коллективе и слаженной работе. Спортсмены одержали победу в настольном теннисе, дартсе и весёлых стартах.

Второе место в турнирной таблице сохранили за собой сотрудники аппарата управления. Они показали по-настоящему бойцовский характер и заняли первое место в стритболе и шахматах.

Бронзу завоевали спортсмены из Рубцовских МЭС. Им не было равных в мини-футболе и волейболе, а их яркая организованная игра надолго запомнится болельщикам. Команде также был присуждён Кубок генерального директора. Сергей Приб отметил, что новый сезон стал для рубцовчан настоящим прорывом в спорте. Они впервые за пять лет поднялись на пьедестал.

V спартакиада Алтайкрайэнерго.
V спартакиада Алтайкрайэнерго.
Фото предоставлено пресс-службой Алтайкрайэнерго.

Руководители компании приняли участие в управленческом матче, включающем: стрельбу из лука и пневматического оружия, броски в кольцо, дартс.

Первое место в нём занял директор филиала «Змеиногорские МЭС» Александр Белоусов, второе — директор Белокурихинских МЭС Пётр Кудрявцев, третье — заместитель генерального директора — главный инженер Юрий Доманов.

Лучшими на Спартакиаде Алтайкрайэнерго были признаны:

  • Лучший игрок по мини-футболу — контролёр энергосбыта филиала «Рубцовские МЭС» Дмитрий Артеменко,
  • Лучший вратарь по мини-футболу — электромонтёр филиала «Кулундинские МЭС» Денис Ширяев,
  • Лучший игрок по волейболу среди девушек — специалист сектора управления персоналом филиала «Змеиногорские МЭС» Мария Белоусова,
  • Лучший игрок по волейболу среди мужчин — заместитель начальника производственно-технической службы филиала «Рубцовские МЭС» Амир Мурумбаев.

Кубок Профсоюза в этом сезоне председатель объединённой профсоюзной организации Сергей Фомакин вручил Белокурихинским МЭС, а памятный волейбольный мяч — Бийским МЭС.

Спортсменов на церемонии награждения поздравил министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка.

Ничто так не укрепляет коллектив, как спортивные мероприятия. Очень рад тому, что Спартакиада Алтайкрайэнерго стала традицией. Вы с задором и зрелищно проводите её и с каждым годом привносите что-то новое. Желаю вам всего наилучшего, активного развития и движения вперёд, — сказал Вячеслав Сергеевич.

Вместе с министром участников мероприятия приветствовал заместитель начальника ЗСЖД по Алтайскому территориальному управлению Андрей Кульдишов, который поблагодарил коллектив компании за сотрудничество и выразил надежду на успешное взаимодействие и в дальнейшем.

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