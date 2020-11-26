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Спорт

На 61-ом году жизни умер звезда мирового футбола Диего Марадона

Чемпион мира по футболу 1986 года Диего Марадона умер в результате сердечного приступа, сообщает Reuters со ссылкой на его адвоката.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

2 ноября Марадона лег в больницу, так как сам захотел пройти медицинский осмотр, в ходе которого у футболиста было выявлено наличие субдуральной гематомы. На следующий день Марадону перевезли в другую больницу, где ему была успешно проведена операция. 12 ноября Диего Марадону выписали.

25 ноября у экс-футболиста случился сердечный приступ, в результате которого он скончался.

Диего Марадона в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира 1986 года, завоевав титул лучшего игрока чемпионата. За национальную сборную он играл с 1977 до 1994 года. Всего за карьеру он сыграл в 687 матчах, в которых забил 363 гола. С 2008 по 2010 год он тренировал сборную Аргентины.

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