На российского биатлониста и его тренера завели уголовные дела

В отношении 28-летнего российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича возбуждены уголовные дела в Италии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева.

Во время чемпионата мира-2020 22 февраля в Антерсельве итальянская полиция рано утром пришла в отель, где базировалась сборная России. Правоохранители устроили обыски: искали улики, свидетельствующие о нарушении антидопинговых правил. В Италии это уголовно наказуемое преступление.

«Если ничего не будет доказано, то ничего и не будет. Как нам объяснили, что если в процессе расследования ничего не найдут, то дело будет закрыто. Если же будут какие-то факты, то действия будут продолжены. В понедельник итальянские адвокаты Логинова и Касперовича начнут работать», — сказал Драчев.

Биатлонист не примет участие в масс-старте в заключительный день чемпионата.

«Пусть проверяют, я никогда не скрывался, пусть меня хоть каждый день проверяют, только зачем надо было сегодня отнимать телефон? Для меня это самая больная тема. Я не могу пообщаться ни с семьей, ни с близкими. Я даже в системе ADAMS не могу заполнить информацию о своем местоположении», — цитировал спортсмена ТАСС.

Кто такой Александр Логинов

Чемпион мира 2020 года в спринте, серебряный и трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира, четырехкратный чемпион Европы, четырехкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный чемпион Европы среди юниоров.

Заслуженный мастер спорта России.

В 2013 году Логинов был временно отстранен от соревнований после подозрительного результата допинг-пробы, в 2014 году Международный союз биатлонистов провел перепроверку пробы и обнаружил запрещенный препарат — эритропоэтин. Дисквалификация россиянина истекла 25 ноября 2016 года и он вернулся в спорт.