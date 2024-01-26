На тренировке внезапно умер 17-летний российский хоккеист

Прибывшие на место врачи не смогли спасти его жизнь.

Команда проходила медосмотр, все было нормально.

Федерация хоккея России (ФХР) сообщила — Венедикт Осипов умер от остановки сердца.

Ранее хоккеист любительской лиги «Стань хоккейной легендой» (SHL) Михаил Янчишин умер во время матча. Проходила игра между командами "Армата" и «Фаворит».

Нападающий «Арматы» потерял сознание в ходе встречи. В этот день на арене не дежурили врачи.

Прибывшие на место медики не спасли 61-летнего хоккеиста.

Ранее умер от опухоли мозга молодой и талантливый форвард российского хоккейного клуба. Это нападающий уфимского «Салавата Юлаева», серебряный призер молодежного чемпионата мира Родион Амиров.

Ему был 21 год. Он боролся с болезнью полтора года.

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