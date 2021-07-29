Начато расследование из-за скандала на Играх между журналистом и российским теннисистом

Оргкомитет Олимпийских игр в Токио начал расследование из-за скандала между чилийским журналистом и российским теннисистом Даниилом Медведевым на пресс-конференции после победы в матче 1/8 финала Игр в мужском одиночном разряде, сообщает РИА Новости со ссылкой на Олимпийский комитет России (ОКР).