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Спорт

Начато расследование из-за скандала на Играх между журналистом и российским теннисистом

Оргкомитет Олимпийских игр в Токио начал расследование из-за скандала между чилийским журналистом и российским теннисистом Даниилом Медведевым на пресс-конференции после победы в матче 1/8 финала Игр в мужском одиночном разряде, сообщает РИА Новости со ссылкой на Олимпийский комитет России (ОКР).

Большой теннис.
Большой теннис.
Unsplash

В ОКР заявили — оргкомитет принял к сведению случившееся. Отмечается, что Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на запрос российской делегации.

28 июля во время интервью в микст-зоне иностранный журналист, задавая вопрос Медведеву, назвал всех российских спортсменов читерами (обманщиками, мошенниками).

После этого теннисист потребовал выгнать репортера, пишет Lenta.ru.

Журналист заявил, что удивлен реакцией россиянина, так как его соотечественник Карен Хачанов не разозлился, услышав это слово.

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