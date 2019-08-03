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Спорт

Назван предполагаемый соперник скандального бойца Федора Емельяненко

Следующим соперником российского бойца Федора Емельяненко в Bellator может стать бывший чемпион UFC американец Куинтон Джексон по прозвищу «Ярость», пишет «РГ».

Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за титул чемпиона мира
Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за титул чемпиона мира
Скриншот с twitter.com, Bellator MMA

Следующий поединок Федора Емельяненко, которого называют «Последний император», может пройти 29 декабря в Японии.

Вероятному сопернику Емельяненко 42 года. Он на год младше россиянина и имеет солидный опыт выступлений — 51 поединок, в которых 38 раз добивался победы. Емельяненко провел 41 бой и 35 выиграл.

В начале нынешнего года «Последний император» встречался с другим представителем США Райаном Бейдером и уступил нокаутом. Однако карьеру завершать не стал и продлил контракт с Bellator.

Также стало известно, что готовиться к следующему поединку Емельяненко будет с голландским тренером Питером Тайссе.

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