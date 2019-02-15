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16 февраля
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Спорт

«Не девочка, не расплачемся». Путин прокомментировал свою травму

Президент Владимир Путин рассказал, что травма, которую он получил во время тренировки по дзюдо, незначительна. Об этом он заявил перед хоккейной игрой в Сочи, пишет ТАСС.

Владимир Путин встретился со сборной России по дзюдо в Южном федеральном центре спортивной подготовки "Юг Спорт".
Владимир Путин встретился со сборной России по дзюдо в Южном федеральном центре спортивной подготовки "Юг Спорт".
kremlin.ru

​"Да ничего, дернул немножко, ноготь содрал. Ничего страшного, не девочка, не расплачемся", — сказал Путин на вопрос о травме.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин чувствует себя прекрасно. «То ли это был ушиб, то ли чуть-чуть ударил он этот палец. Это обычная травма. Это как таковая не травма. Спорт есть спорт», — сказал Песков, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин повредил палец во время спарринга с дзюдоистами в Сочи. Путин сам вышел на спарринг-разминку, где спортсмены отрабатывали броски и различные приемы. Во время тренировки с олимпийским чемпионом Бесланом Мудрановым глава государства повредил палец на правой руке.

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