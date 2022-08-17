В начале августа хоккейная команда «Динамо-Алтай» приступила к тренировкам. Время есть — новый сезон 2022−2023 годов коллектив начнет в середине сентября с выездного тура в Саратове. О том, что еще известно о перспективах, каким будет первенство, и чем сейчас живет клуб, altapress.ru пообщался с директором «Динамо-Алтай» Русланом Чайкиным.

«Где есть финансы , там и хорошие игроки»

— Есть ли понимание , каким будет первенство сезона 2022−2023 годов?

— Несколько месяцев клуб находился в информационном затишье, на что имелись объективные причины. Руководство лиги долгое время не могло определиться с составом участников. По итогам минувшего сезона нас покинули две команды — «Красноярские рыси», действующие обладатели кубка, и «Чебоксары».

«Красноярские рыси» приняли решение перейти в Молодежную хоккейную лигу (МХЛ). Теперь в структуре этого клуба есть «Сокол», выступающий в ВХЛ-А, есть женская хоккейная команда и своя «молодежка».

«Чебоксары», как бы это ни прискорбно звучало, закрылись полностью.

Презентация команды «Динамо-Алтай» сезона 2020−2021 годов. Дмитрий Лямзин

По предварительной информации, в первенстве Высшей хоккейной лиги в предстоящем сезоне будет играть пять команд, среди которых два новичка.

«Феникс» из Казани — своеобразная темная лошадка. Коллектив до последнего времени выступал в любительской лиге. Сейчас команда заявляет о своих спортивных амбициях и подкрепляет их солидным бюджетом.

«ЦСК ВВС» из Самары — еще один новичок ВХЛ-Б. В прошлом сезоне команда выступала в турнире рангом выше, но из-за долгов по заработной плате руководство лиги наложило штрафные санкции и понизило клуб.

«Динамо-Алтай» Сергей Горелов/пресс-служба ХК ДА

Таким образом, в первенстве 2022−2023 годов встретятся «Феникс», «ЦСК ВВС», «Кристалл» из Саратова, «Челны» из Набережных Челнов и «Динамо-Алтай».

— Можно ли сейчас говорить о фаворитах?

— Можно отметить игровой состав «Феникса». Как бы это ни звучало прямолинейно, но там, где есть финансы, там и хорошие игроки. В казанской команде уже засветились несколько наших игроков, выступавших за «Динамо-Алтай», например, Гафар Сатаров.

«Заявлять об амбициях больше не будем»

— В прошлом сезоне были разговоры о том , что руководство ВХЛ планирует первенство вообще закрыть. Может , и правда стоит это сделать?

— Об этом можно много и долго разговаривать, но очевиден один важный момент: не каждый клуб ВХЛ-Б в случае ее ликвидации сможет перейти в лигу рангом выше. С предстоящего сезона только минимальный порог финансирования там 140 млн рублей.

Мне реально жалко смотреть на то, что каждый год происходит в первенстве, — команды закрываются регулярно. В 2022 году закрылись «Чебоксары», в 2021-ом — «Юниор» из Кургана, еще раньше — «Мордовия».

Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин

Поэтому я бы не стал кидать камни в огород руководства Высшей хоккейной лиги — оно все-таки стремится сохранить хоккей в российских регионах.

— Два года команда пытается завоевать главный трофей в ВХЛ-Б , чтобы выйти в лигу выше. Эти планы остаются?

— Честно сказать, устал об этом говорить. Не хочу больше никого обнадеживать. В прошлом сезоне для победы в Кубке мы сделали все, что могли, — был оптимальный состав, опытный тренер, помощь спонсоров. Не получилось.

Громко заявлять об амбициях мы больше не будем. Есть такая поговорка: счастье любит тишину. Этого принципа мы и будем придерживаться.

У нас задача одна — делать все, чтобы побеждать в каждом матче и радовать наших болельщиков.

Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин

«Как оказалось , высококлассных игроков недостаточно»

— Кто сейчас в обойме «Динамо-Алтай»?

— С прошлого сезона у нас сохранился костяк игроков из 12 человек. Есть и новички, среди которых много молодежи.

— Получается , курс на омоложение команды продолжается?

— Конечно, средний возраст команды у нас сейчас 23 года.

— Обратила внимание , что много новых ребят из Казахстана.

— Это связано с появлением в тренерском штабе Артемия Лакиза, который долгое время выступал за клуб КХЛ из Казахстана. В нашей команде он отвечает за работу с защитниками и селекцию.

Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин

Мне нравится его заинтересованность и тренерский подход — он активный, полностью погруженный в процесс. Артемий выходит на лед вместе с игроками и сам показывает все упражнения.

— В прошедшие два года клуб обвиняли в том , что местных игроков в составе мало , а приезжие нужного результата не делают. Согласны?

— Я не хочу никого обманывать: состав подбирался под конкретную задачу — победу в Кубке, что гарантировало бы нам увеличение бюджетного финансирования и повышение в классе.

Как оказалось, высококлассных игроков недостаточно. На кого мы возлагали надежды, те не показали нужного результата. Почему так произошло, могу только предположить. Все-таки у приезжих игроков на первом месте стоят деньги.

Руслан Чайкин , директор ХК «Динамо-Алтай». Сергей Горелов/пресс-служба ХК ДА

— Тогда каким должно быть оптимальное соотношение «своих — чужих»?

— Думаю, что 50 на 50. Алтайским воспитанникам есть, за что играть — они здесь родились, выросли, здесь их родители и друзья, перед которыми за проигранные матчи должно быть стыдно.

«Проявят себя — можно говорить о большем»

— Весной вы настойчиво убеждали , что детскую школу «Алтай» нужно ввести в состав клуба , чтобы иметь собственную подпитку молодыми игроками. Какое-то движение в эту сторону есть?

— Пока все остается по-прежнему. При этом я не скажу, что нет диалога: мы всегда на связи с руководством школы. Однако той самой спортивной пирамиды, которая бы имела у своего основания детский спорт, а на вершине команду мастеров, как не было, так и нет. Поэтому нет и правильной системы алтайского хоккея.

Барнаульский Дворец спорта «Титов-Арена». Июль 2020. Анна Зайкова

В итоге получаются разрывы. Многих перспективных игроков в ранние годы переманивают более богатые клубы, некоторые хоккеисты уходят из спорта, не видя перспектив. На выходе профессиональный клуб получает «полуфабрикаты». В такой ситуации приглашение опытных мастеров становится необходимостью.

Сейчас стараемся эту проблему решить, приглашая в команду алтайских воспитанников, которые уже поиграли в других регионах. Уже посмотрели молодого вратаря и нескольких игроков. Будем подпускать их к тренировочному процессу. Проявят себя — можно будет говорить о большем.

— Некоторые болельщики считают , что команде «Динамо-Алтай» нужно уходить из первенства ВХЛ в Молодежную хоккейную лигу ( МХЛ) и играть там только местными воспитанниками. Такой вариант рассматривался?

— Весной 2022 года, когда закончился сезон, мы действительно рассматривали возможности участия в МХЛ. Как казалось, там тоже имеются свои нюансы. По аналогии с Высшей хоккейной лигой, есть лига «А» и «Б».

«Динамо-Алтай» — «Юниор». 11 ноября 2020 года. Дмитрий Лямзин

Чтобы попасть в МХЛ-А, бюджет команды должен быть порядка 80 млн рублей. А сама команда входить в структуру крупного клуба в фарм-статусе. Из 36 молодежных команд, что сейчас играют в МХЛ, большинство имеют «отцов» в элитной Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Не так просто даже попасть в Молодежную лигу: необходимо подать заявку и совет директоров КХЛ будет решать, принимать команду или нет.

«Расходы колоссально выросли»

— Теперь о деньгах. Сколько нужно на предстоящий сезон? Расходы увеличились?

— Всего у нас около 45 млн рублей. Это средства, которые выделяет бюджет региона. С командировками нам по-прежнему помогает министерство спорта Алтайского края, за что ему большое спасибо.

Плюс есть спонсорская помощь. В предстоящем сезоне мы, конечно, рассчитываем и на билетную программу.

Презентация команды «Динамо-Алтай» сезона 2020−2021 годов. Дмитрий Лямзин

Что касается расходов, то они колоссально возросли. Для примера, на сезон команде требуется около 450 клюшек, каждая в среднем стоит 15 тыс. рублей. Уже получается 6,7 млн рублей. Нам требуется как минимум 15 пар новых коньков, это еще 1 млн рублей.

Таким образом, только на экипировку команде понадобится около 9−10 млн рублей.

— Насколько я понимаю , проблема со спортивной инвентарем не только в том , что он дорогой , его же не так просто достать.

— Ищем по всей стране. Понятно, что есть российские образцы тех же клюшек, но качество пока оставляет желать лучшего.

Первый домашний матч «Динамо-Алтай» в 2021 году. Дмитрий Лямзин

«Веду переговоры с потенциальными спонсорами»

— Говорят , команду покинула часть постоянных спонсоров-попечителей. Так ли это?

— Да. В силу непростой экономической ситуации часть спонсоров ушла. Их тоже можно понять — времена нынче тяжелые. Благодарен тем, кто остался, — это Барнаульский пивоваренный завод, заводы «Тейси», АТИ и «Ротор». Также нам помогает барнаульский предприниматель Евгений Ракшин.

Я почти каждый день веду переговоры с потенциальными спонсорами. С кем-то удается найти точки соприкосновения. Причем мы не просим помощь только деньгами. Иногда это может быть прямая оплата какой-либо услуги.

Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин

Так, благодаря спонсорской помощи, мы продолжаем обустраивать более комфортные раздевалки. За последнее время постелили новое резиновое покрытие, купили коврики, установили экраны для просмотра и разбора матчей.

— Хотелось , чтобы вы прокомментировали еще одну информацию о том , что команду якобы покинул предприниматель Михаил Дроздов.

— Недавно у нас состоялся телефонный разговор, в котором Михаил Дроздов обозначил свою позицию. Он пояснил, что планирует выйти из состава руководителей команды. Я полагаю, что на это есть свои причины, которые озвучены не были.

Надо отдать должное — продолжительное время Михаил Дроздов помогал команде финансово, предоставлял лед для проведения игр и тренировочного процесса. Я полагаю, что теперь наши отношения будут выстраиваться на коммерческих началах.

Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин

«Без досадных поражений не бывает великих побед»

— Нет ощущения , что частный бизнес охладел к хоккею? Поначалу все было интересно — новый проект , новые надежды. Сейчас же чувствуется некая безысходность.

— Я так не думаю. Те спонсоры, которые остались, будут помогать хоккею. Руководители этих компаний понимают, что команда делает все, чтобы показывать высокий результат. Да, где-то не получается, но без досадных поражений не бывает великих побед.

— Мы говорим о спонсорах , а министерство спорта заинтересовано в развитии «Динамо-Алтай»?

— Заинтересованность есть. Максим Рябцев (замминистра спорта Алтайского края, — Прим. ред.) знает о наших проблемах и по мере своих возможностей их решает. Я знаю, что ему не безразлична хоккейная жизнь.

Руслан Чайкин , директор ХК «Динамо-Алтай». Сергей Горелов/пресс-служба ХК ДА

Другой вопрос, что мы с апреля живем без министра спорта региона. Честно сказать, тяжело.

«Болельщик разделит и радости , и горести»

— В 2022 году «Динамо-Алтай» выиграло маркетинговый чемпионат. Клуб на этом больше потратил или заработал?

— Если говорить конкретно о деньгах, то я бы не сказал, что мы много потратили или заработали. Стоит открыть список победителей: там сплошь команды ВХЛ-А. Это клубы с неимоверными финансовыми возможностями. И тут же «Динамо-Алтай».

Бюджет у нас был копеечным. Ничего не стоило привести на каждый домашний матч енота — поговорили с Барнаульским зоопарком, сшили для зверя фирменную майку. А эмоций у болельщиков было через край. Я сам прикипел душой к этому еноту.

Руслан Чайкин , директор ХК «Динамо-Алтай». Сергей Горелов/пресс-служба ХК ДА

Хотел бы поблагодарить своих коллег из медиаслужбы за проделанную работу.

— По вашему мнению , болельщики к хоккею не остыли?

— Преданный болельщик разделит с нами и радости, и горести. Есть ребята, которые активно принимают участие в жизни клуба, например, помогают в разработке дизайна новой формы. На днях болельщица подарила клубу картонный макет «Титов-Арены». Вроде бы мелочь, а приятно.

Специальный вопрос

— Возвращаясь к прошедшему сезону — какую оценку по пятибалльной системе ( только честно) вы бы ему поставили?

— Мне не стыдно за сезон, несмотря ни на что, он был яркий и богатый на эмоции. Для меня главная оценка — это полные трибуны Дворца спорта во время домашних матчей, когда на хоккей люди идут с удовольствием.

Никогда не забуду встречу плей-офф с «Красноярскими рысями», когда мы отыгрались со счета 0:6. Были даже абсурдные предположения, что нам продали этот матч. Глупости. Тот, кто видел, что в том момент происходило на арене, никогда бы в это не поверил.

Вопросы о личном

— Сейчас в спортивном сообществе обсуждаются кандидатуры на пост профильного министра. Вы бы согласились , если бы поступило такое предложение? — Скорее всего, отказался бы. Я чувствую, что полностью не реализовал себя в качестве директора клуба. У меня еще много планов и желаний, например, вывести команду в ВХЛ-А. — Знаю , что в свое время вы встали на коньки и начали играть в хоккей. Как успехи? — Пока не до коньков. Признаюсь, хоккея в моей жизни и так много: тренировки, игры, сама работа в этой сфере. Порой чувствую, что «переедаю». Чтобы разгрузиться, стараюсь проводить время с семьей и друзьями. Вот стал в футбол играть вместе с командой «Журналисты Алтая». Ваш супруг Андрей Недобитков меня туда позвал. Теперь стараюсь быть полезным и на футбольном поле. — С Путиным хотели бы сыграть? — Конечно, хотел бы, но в футбол. Я играю на позиции защитника. Интересной была бы дуэль: он — нападающий, я — центральный защитник.

Досье

Руслан Сергеевич Чайкин родился 6 февраля 1990 года в райцентре Завьялово. Первое высшее образование получил в Алтайской государственной педагогической академии по специальности «Физическая культура и спорт». Второе высшее образование было уже юридическим.

Трудовую деятельность начал в Завьяловском районе, работал педагогом дополнительного образования в Центре детского творчества, затем специалистом по работе с молодежью в администрации района. Далее Руслан Чайкин продолжил карьеру в управлении спорта и молодежной политики Алтайского края, которое впоследствии было преобразовано в министерство.

Руслан Чайкин , директор ХК «Динамо-Алтай». Сергей Горелов/пресс-служба ХК ДА

В апреле 2019 года был назначен на должность директора КАУ ХК «Динамо-Алтай». В этот же период прошел обучение в Российском международном олимпийском университете в Сочи по программе «Менеджмент и маркетинг в деятельности региональной спортивной федерации».

Женат, воспитывает сына и дочь.