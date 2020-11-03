Не исключено, что Евро-2020 пройдет полностью в России

Все матчи перенесенного на лето 2021 года чемпионата Евро-2020 могут пройти в России, сообщает Le Parisien со ссылкой на свои источники. УЕФА якобы рассматривает такой вариант. .

По данным издания, Россия уже предлагала провести у себя этот турнир, учитывая полностью готовую инфраструктуру, которая сохранилась еще с чемпионата мира 2018 года.

Между тем генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге, член исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Алексей Сорокин признался, что у него нет такой информации.

В УЕФА еще в октябре заявили о том, что планируют провести турнир в запланированном формате, но не исключили, что в случае ухудшения ситуации все может измениться и Евро-2020 может принять меньшее число стран, пишет «РГ».

Евро-2020 должен пройти в 12 городах, представляющих 12 стран — Лондоне, Баку, Мюнхене, Риме, Амстердаме, Бильбао, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дублине, Глазго и Санкт-Петербурге.

В настоящий момент российский город по расписанию должен принять четыре матча турнира — три игры в группе и один матч ¼ финала.

Сборная России по руководством Станислава Черчесова отобралась на ЕВРО-2020 и попала в одну группу со сборными Бельгии, Дании и Финляндии.