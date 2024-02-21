“Не откажите, пожалуйста, в автографе»: как олимпийские чемпионы Легков и Ступак в жуткий мороз зажгли на Алтае

19 февраля впервые в село Залесово приехали два олимпийских чемпиона по лыжным гонкам - Александр Легков и Юлия Ступак. На встрече с местными жителями и юными спортсменами вопросов было столько, что в какой-то момент гости удивились. "Это мы у вас так на недельку задержимся", - посмеялся Легков. В этот день он был неудержим, рассказывал об отношениях с Нортугом, хейтерах на ТВ и целом музее медалей. А после вместе с Юлией не испугался лютых морозов и вышел с детьми на лыжню.

Как это стало возможным

Залесово окутало утренним морозным туманом, температура "за бортом" уверенно держалась на уровне -36 градусов. На улице редко кого можно было увидеть. Зато у местного Дома культуры - аншлаг, вся парковка заняла автомобилями.

Актовый зал начал заполняться людьми за час до начала встречи. Первыми подъехали школьники из Заринска, следом из Первомайского района и села Кытманово.

Кытмановцы оказались самыми организованными, посмотреть на олимпийских чемпионов приехали самой большой делегацией - 60 юных спортсменов и 14 тренеров.

Встреча олимпийских чемпионов в Залесово. Дмитрий Лямзин

В какой-то момент в фойе как ни в чем не бывало вышел олимпийский чемпион Александр Легков. Тот самый, что на лыжном марафоне Олимпиады в Сочи выиграл золотую медаль, а потом в Европейском суде доказал, что в допинговых историях не замешан.

Люди его тут же окружили. "Александр, у меня сын - большой ваш поклонник. Не смог приехать, можем ему видеообращение записать?", - обратилась к чемпиону женщина. Легков с улыбкой ответил: "Давайте запишем".

Больших гостей занесло в таежное Залесово не случайным ветром. Идея пригласить чемпионов родилась у Александра Летягина, гендиректора компании «АлтайАгроСнаб», которая развивает сельскохозяйственный бизнес в этим местах.

Александр Летягин. Дмитрий Лямзин

Он сам здесь родился, вырос, занимался спортом. Теперь помогает своей малой родине.

Александр рассказал, что еще в начале января, катаясь на лыжах, подумал о том, что, если бы в детстве встретил олимпийского чемпиона, может и сам стал чемпионом. Подумал и начал действовать.

"Юлии написал 9 января в 17.00, в 17.17 она мне ответила, что с удовольствием приедет, - вспоминает Летягин. - Нашел телефон Александра Легкова, позвонил. Он сказал, что сейчас на эфире «Матч ТВ», но готов поговорить вечером. Созвонились еще раз, отклик с его стороны был моментальный".

Как проходила встреча

Когда чемпионы вошли в зал, там было не протолкнуться, районный Дом культуры оказался заполнен. На встречу пришли местные жители, не побоявшись морозов, приехали соседи из других районов. Дети сразу с лыжами.

"Вдруг повезет, и Легков распишется прямо на них", - сказал в толпе кто-то из ребят.

Александр вел себя непринужденно, такое ощущение, что сам всю жизнь прожил в Залесове. Достал телефон и сказал: "Давайте помашем руками и передадим привет Губерниеву на «Матч ТВ»", - обратился к собравшимся он.

Встреча олимпийских чемпионов в Залесово. Дмитрий Лямзин

Вопросов к чемпионам было множество. Первым взял микрофон мужчина средних лет. Он рассказал, что приехал на Алтай из Томска на лыжную гонку, а ее из-за морозов перенесли.

"Но я ни о чем не жалею. Ничего себе, такая встреча!", - начал он. Его интересовало, как психологически настроиться на важную гонку на Олимпиаде.

"Как только начинается олимпийский сезон, все друзья - до свидания, семья - до свидания. Это называется - встретимся после Олимпиады. Весь год ты думаешь только о ней", - рассказала Юлия.

Встреча олимпийских чемпионов в Залесово. Дмитрий Лямзин

На вопрос, сможет ли сборная по лыжным гонкам поехать на Олимпиаду в 2026 году, Легков ответил уклончиво. Как ни крути, обстановка на мировой спортивной арене не расположена пока к российским спортсменам.

"Пока все это не успокоилось, нам надо развивать свой спорт. Необязательно строить огромные стадионы, которым требуются серьезные средства на содержание, нам нужны небольшие комплексы в городах и селах, как у вас, чтоб у детей была возможность нормально переодеться, помыться, отдохнуть. Все начинается с малого, уверен", - сказал Александр Легков.

Михаил, более 50 лет отработавший детским тренером, поинтересовался, почему больше нет детского фестиваля лыжного спорта в Сибири. "Отличная традиция была. К вам просьба: может, как-то ее вернуть?", - поинтересовался мужчина.

Встреча олимпийских чемпионов в Залесово. Дмитрий Лямзин

Александр Легков показал в зал. "Вон смотрите, у вас журналисты с надписью "Россия 1" работают. Пусть они ваш вопрос не вырезают, а показывают. И вас, и меня должны услышать", - заявил бывший спортсмен.

Спросили у него, как относится к не всегда лояльным высказываниям зрителей, Легков ведь комментатор «Матч ТВ».

"Когда комментирую, для кого-то я - олень, для кого-то - тюлень. И это нормально. Нужно просто идти своей дорогой, не обращать внимания и делать благие дела. У нас в душе только хорошее, мы открываемся полностью", - сказал он.

Встреча олимпийских чемпионов в Залесово. Дмитрий Лямзин

Чтобы подзадорить юных спортсменов, в какой-то момент Легков объявил, что за лучший вопрос подготовил специальный подарок. Тут же возник лес рук. Спрашивали о прозвище "Кошка", об отношениях с Петером Нортугом, о семье и увлечениях.

Маленький мальчик поднял руку и поинтересовался: "А сколько у вас медалей?". Легков ответил, что всю свою карьеру сражался не за медали, а за невероятные эмоции, которые испытываешь, стоя на пьедестале.

«А медали свои я передал в музей олимпийской славы в городе Пересвете Московской области. Там их каждый желающий может посмотреть, потрогать руками. Я считаю, это правильно», - рассказал лыжник.

Встреча олимпийских чемпионов в Залесово. Дмитрий Лямзин

Когда встреча подходила к концу, ведущий поинтересовался, куда собравшиеся хотят двинуться дальше: на лыжню или в спортивный зал. Все проголосовали за лыжню.

Как проходила тренировка

Лыжная трасса в Залесове — проект молодой. В 2022 году ее только-только начали обустраивать. По программе местных инициатив установили освещение.

На это из краевого бюджета выделили 1,3 млн рублей, оставшуюся сумму добавила компания Александра Летягина. Она же приобрела в Новосибирске ратрак, которым теперь укатывают трассу.

Встреча олимпийских чемпионов в Залесово. Дмитрий Лямзин

На сегодняшний день лыжня имеет протяженность 10 км, есть возможность кататься коньком и классикой. Рельеф разный: пологий круг для новичков и петелька с тягунами для бывалых лыжников.

Александр Легков и Юлия Ступак сначала показали детям несколько полезных упражнений, а потом предложили прокатиться вместе.

Когда все финишировали вместе с министром спорта Алтайского края Иваном Нифонтовым, тоже призером Олимпийских игр, еще раз выразили слова благодарности всем собравшимся.

Встреча олимпийских чемпионов в Залесово. Дмитрий Лямзин

Каждый ребенок, кто пришел в этот день на тренировку, получил памятный подарок. «Запомните наши лица, - сказал на прощание Легков. - И когда вы станете известными спортсменами, не откажите, пожалуйста, в автографе».

Какие есть планы

Лыжные гонки в Залесове постепенно возрождаются. Вот уже несколько лет тут работает молодой тренер Михаил Захарченко, у которого в секции более 30 детей.

Есть и первые успехи: на прошедшей в Павловске олимпиаде сельских спортсменов вне соревновательной программы в полиатлоне победила 13-летняя Арина Догару.

Роман Дергунов в гонке классическим стилем впервые за более чем 10 лет принес Залесовскому округу серебряную медаль.

Встреча олимпийских чемпионов в Залесово. Дмитрий Лямзин

Уже в следующем году Залесово хочет принимать на своей лыжне краевые старты. А еще здесь мечтают о новой лыжной базе, проект которой, к слову, уже есть.

В 2024 году местные власти планируют подать заявку на участие в программе развития сельских территорий, чтобы привлечь федеральное финансирование.

Если получится, больших гостей в следующий раз они будут принимать совсем в других условиях.

Самое важное - в нашем Telegram-канале