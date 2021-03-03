Немного сумасшедшие люди. Главный человек по керлингу на Алтае рассказал о командной игре, уникальном духе и Губерниеве

В апреле в Барнауле должен пройти уникальный турнир по керлингу. Это будет микст из опытных игроков и новичков, которых «профики» готовы взять в команды. Попробовать может каждый желающий. Так Федерация керлинга Алтайского края продвигает свой пока еще малопонятный широкому кругу людей вид спорта. Обо всех премудростях керлинга и его неповторимых особенностях altapress.ru поговорил с председателем объединения Денисом Гончаровым.

«То , что мы делали, — это был керлинг-квест»

— На ваш взгляд , керлинг в Алтайском крае — это модное развлечение или же все-таки спорт?

— Сейчас это некое сообщество любителей, готовых реализовывать себя в спорте, своеобразный клуб по интересам. Мы понимаем, что большого количества спортсменов у нас не будет — это не мегапопулярный хоккей или футбол.

Параллель можно провести, например, с дартсом. Любителей этого вида спорта сравнительно немного, но у них есть свои звезды, чемпионы Европы и мира.

Керлинг. Анна Зайкова

— Насколько я понимаю , чтобы керлинг стал полноценным спортом , нужна инфраструктура. Что сейчас есть в этом плане?

— Три года назад в Алтайском крае была зарегистрирована наша федерация. Тогда же коллеги из Москвы подарили нам комплект камней. Занимались на хоккейных площадках в «Карандин-Арене» и на льду торгового центра Galaxy.

Могу сказать, что обе площадки совершенно не отвечают требованиям керлинга. И то, что мы делали, — это был своеобразный керлинг-квест, который к спорту никакого отношения не имел. Приходилось преодолевать непонятные ситуации, броски были непредсказуемые.

Пригласи мы хоть мировых чемпионов-керлингистов — результат был бы тот же. Поэтому необходимо было создать полноценную инфраструктуру.

Летом 2020 года в «Карандин-Арене» сократили в размерах одну ледовую площадку, отдав освободившееся место под керлинг. Теперь новое поле для керлинга — это дополнительный толчок к развитию. От бестолкового кидания камней можно переходить к умной игре.

— Мы говорим сейчас только о Барнауле. А что в других городах и селах?

— Для того чтобы в городах и селах зарождался керлинг, нужно оборудование — камни, щетки, слайдеры.

Каждый камень весит 20 килограммов, набор из 16 штук — 320 килограммов. Повози-ка такой груз! Очевидно, что все должно быть на местах. Минимальный набор стоит порядка 1,2 млн рублей.

Керлинг. Анна Зайкова

Федерация со своей стороны готова проводить мастер-классы, инструктажи, открытые тренировки в Бийске, Рубцовске, Бочкарях — везде в Алтайском крае, где есть крытый лед.

Главное, чтобы было свое оборудование, иначе это будет бессмысленная разовая акция. С краевым министерством спорта мы общаемся на этот счет и готовы совместно работать.

«Движение в сторону популяризации идет»

— Вы говорите , что сообщество любителей керлинга увеличивается. Сколько вас сейчас?

— Последний чемпионат Алтайского края показал, что у нас есть порядка 25−30 человек, которые с горящими глазами готовы развивать керлинг. Есть те, которые только присматриваются, проявляют интерес.

— 30 человек , согласитесь , как-то несерьезно.

— Полностью согласен. Но движение в сторону популяризации керлинга в Алтайском крае идет. Первый важный момент — инфраструктура, о которой я уже рассказал. Второй — промоушн, и с ним готова помогать Федерация керлинга России.

В 2019 году на Алтай приезжала чемпионка Европы и бронзовый призер чемпионата мира по керлингу, которая проводила в Барнауле мастер-класс. Интерес был высокий.

В апреле мы планируем провести массовый турнир для всех желающих. Хотим, чтобы команды состояли из двух опытных игроков и двух новичков. Главная цель — привлечь как можно больше людей.

Денис Гончаров , председатель Федерации керлинга Алтайского края Анна Зайкова

В Красноярском крае и Новосибирской области, в которых керлинг находится на достаточно высоком уровне, количество спортсменов на уровне 80−100 человек.

— У нас даже в самых популярных видах спорта есть проблемы с тренерами. Для вас это актуально?

— Проблема с тренерами решаема. Федерация керлинга России готова направлять в регионы специалистов с условием постоянного проживания.

В нашем случае вопрос упирается в отсутствие соответствующей ставки. Притом что часть расходов, например на аренду квартиры для тренера, мы готовы взять на себя.

Наши местные спортсмены, которые в перспективе видят себя тренерами, в 2020 году ездили на повышение квалификации в новосибирский керлинг-центр, но это была разовая акция.

Чемпионат Алтайского края по керлингу. Алтайский спорт , http://www.altaisport.ru/

Чтобы действительно появился результат, такие тренинги надо проходить хотя бы раз в месяц.

«Керлинг — это первая любовь , которой хочется отдаться»

— Можете рассказать , кто вообще играет в керлинг?

— Психологический портрет нужен? В первую очередь это немного сумасшедшие люди, в хорошем, конечно, смысле этого слова. Как, в принципе, все энтузиасты в спорте. Для многих из них керлинг — это первая любовь, которой хочется отдаться без остатка.

— Свои звезды у нас уже есть?

— Я считаю, что на данном этапе мы воспитываем тех, кто как раз будущих звезд и будет готовить.

«С миру по нитке спонсорскую помощь мы и собираем»

— В Алтайском крае есть базовые виды спорта и так называемые культивируемые. Керлинг относится к последним. На деле что это значит?

— Это голый энтузиазм, вот что означает. Керлинг в Алтайском крае — своеобразный клуб по интересам, члены которого материально и морально сами поддерживают свой вид спорта.

Чемпионат Алтайского края по керлингу. Алтайский спорт , http://www.altaisport.ru/

— Каков бюджет алтайского керлинга?

— Региональное министерство спорта выделяет нам 48 тыс. рублей на проведение чемпионата Алтайского края. На один небольшой турнир в год этого, в принципе, достаточно. Но надо понимать, что керлинг не будет развиваться, если в него дополнительно не вкладывать деньги.

Федерация за внебюджетные средства помогает спортсменам с выездами на соревнования и мастер-классы. Каждая такая поездка команды, например в соседний Новосибирск, обходится где-то в 80 тыс. рублей.

Недавно приобрели специальную машину по уходу за льдом для керлинга. Новый образец стоит около 1,6 млн рублей, мы купили в Красноярске за 450 тыс.

В целом по году на проведение соревнований и популяризацию нашего вида спорта требуется около 500 тыс. рублей. Для нынешнего уровня это хороший бюджет.

Чемпионат Алтайского края по керлингу. Алтайский спорт , http://www.altaisport.ru/

— Спонсорская помощь есть?

— Главным спонсором керлинга в Алтайском крае является собственник «Карандин-Арены» Михаил Дроздов. Я посильно помогаю — да, я подпольный миллионер.

Есть спортсмены, которые пришли в керлинг, поняли, что это интересно, и теперь готовы участвовать в его развитии. Так, с миру по нитке, спонсорскую помощь мы и собираем.

Еще одним источником дохода является проведение корпоративных мероприятий. Приходят люди, совершенно далекие от керлинга, пробуют играть. Кого-то наш вид спорта отпугивает, а кто-то, напротив, возвращается.

Сколько стоит керлинг для любителей Аренда площадки — около 1,5 тыс. рублей за час (на две команды из восьми человек). Работа тренера — 500 рублей за час (на первое занятие для каждой команды требуется свой тренер).

Такие корпоративные «междусобойчики» помогают зарабатывать и популяризируют керлинг.

«Керлинг тоже зависит от денег»

— В вашем виде спорта есть прямая зависимость «деньги — результат»?

— Мы живем в такое время, когда деньги в любом случае имеют вес. В близком нам по духу хоккее ситуация немного другая. Этот вид спорта всегда был популярен в России, уже есть материальная база.

Финансы в нем нужны, чтобы провести хороший отбор игроков. Понятно же, что игрок, стоящий 100 тыс. рублей, скорее всего, гораздо профессиональнее, чем тот, что стоит 30 тыс.

Керлинг тоже зависит от денег, но в нашем случае речь идет о вложениях в инфраструктуру. Именно она даст результат.

Керлинг. unsplash.com.

— Есть ли шанс , что в регионе появится детская школа по керлингу?

— Мы мечтаем и делаем все, чтобы это произошло. Надеемся, что в скором будущем отделение по керлингу все-таки откроется. Цена вопроса небольшая. Нужна ставка тренера и набор оборудования для тренировок.

Мы со своей стороны готовы в таком проекте участвовать.

— Что еще нужно , чтобы в Алтайском крае появились свои звезды керлинга?

— Главное, чтобы был энтузиазм. Не будет людей, безгранично любящих свое дело, — никакие деньги не помогут.

Денис Гончаров , председатель Федерации керлинга Алтайского края Анна Зайкова

Специальный вопрос

— Нужен ли российскому керлингу свой Дмитрий Губерниев?

— Скорее нет, его взрывной характер керлингу совершенно не подходит. Нам нужен свой Владимир Познер, который бы доходчиво и спокойно объяснял суть игры. Керлинг — это спорт, в котором надо уметь эмоционально держать удар, быть сдержанным и непробиваемым, как камень. Губерниев так не сможет.

О чем еще рассказал собеседник

О создании федерации В 2016 году, когда только открылась «Карандин-Арена», к нам приехали керлингисты из Красноярска и Новосибирска. В этот день я был на арене и занимался своими делами. Подхожу к площадке, а там какие-то камни, люди щетками лед трут. Я рот раззявил, стою и ничего не понимаю. «Что стоишь, давай играть», — кто-то из них сказал мне. Так они меня и завербовали. Позже мы создали в Алтайском крае свою федерацию. О духе керлинга Дух керлинга — это официально прописанный термин, ведь керлинг — игра джентльменов. В правилах говорится, что игрок команды, совершив ошибку или неправильные действия, должен сам указать на это судье и восстановить ход игры в изначальное положение. Второй важный момент — не радоваться ошибкам соперников. Свистеть, кричать «мимо-мимо» нельзя даже болельщикам. Я в качестве зрителя был на Универсиаде в Красноярске, где комментатор очень подробно объяснял для нас джентльменские правила поведения. О приходе в керлинг Есть рекомендации, что заниматься керлингом надо с 10−12 лет. Это связно с силой удара и определенной физической формой, которая необходима в нашем виде спорта. Но практика показывает, что в керлинг приходят и раньше, тогда дети просто играют с середины площадки.