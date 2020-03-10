Нерукопожатный футбол: УЕФА отменил давнюю традицию перед матчами

УЕФА постановил отменить предматчевые рукопожатия в играх под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за распространения COVID-2019.

Такое решение будет применяться ко всем матчам УЕФА в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), цитирует ТАСС сообщение европейской футбольной организации.

Продукты

Между тем жители Бельгии создают запасы продуктов длительного хранения и первой необходимости, сообщает Le Soir. Эксперты Nielsen подсчитали, что продажи риса за неделю подскочили на 40%, картофельного пюре — на 32%, пасты — на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи консервов выросли на 12,9%.

Бельгийская федерация организованной торговли уведомляет, что магазины не испытывают недостатка поставщиков, пишет bfm.ru.

Туалетная бумага

Эксперты особо обращают внимание на взрывной рост продаж антисептиков (+495%). На 10,5% выросли продажи и туалетной бумаги.

Данные

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и на утро 9 марта достигло 109 тыс. человек. Большинство случаев заражения приходится на Китай.