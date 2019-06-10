«Нескончаемый позор»: российская прыгунья оценила, почему российских легкоатлетов не восстановили в правах

9 июня стало известно, что международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) не восстановила в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). Такое решение приняли на очередном заседании совета ИААФ. Это значит, что легкоатлеты России, например, прославленный алтайский бегун Сергей Шубенков, пока так и не смогут выступать на соревнования под российским флагом. Происходящее в спорте оценила прыгунья в высоту Мария Ласицкене на странице в Instagram.

Почему не восстановили федерацию?

Оценку деятельности российской стороны для возвращения статуса ВФЛА подготовила рабочая группа ИААФ во главе с норвежцем Руне Андерсеном, пишет «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что последним критерием для восстановления оставалась выплата задолженности в размере 3,2 млн долларов. По словам главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина, 31 мая эта сумма была выплачена.

Андерсен на пресс-конференции в Монако заметил: «Мы рекомендовали и совет согласился, что ВФЛА не должна быть восстановлена».

По его словам, вопрос восстановления ВФЛА будет рассмотрен после перепроверки данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были переданы в ВАДА.

ИААФ проводит расследование о возможной причастности официальных лиц ВФЛА к допинговому делу прыгуна в высоту Данила Лысенко. Российский спортсмен с 3 августа 2018 года временно отстранен от международных соревнований по причине пропуска трех допинг-тестов. По сообщению СМИ, документы по его делу могли быть сфальсифицированы.

Сергей Шубенков выступил на соревнованиях в Барнауле. Виталий Уланов , «Алтайский спорт».

Почему прыгунья считает ситуацию в легкой атлетике позором?

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене после принятия такого решения назвала ситуацию в российской легкой атлетике нескончаемым позором.

За последние три с половиной года я раз двести слышала, что все сделано и нас вот-вот восстановят. Но это лишь красивая обертка, которую нам пытаются навязать. Всем этим людям кажется, что спортсмены ничего не видят, не понимают и вообще их дело прыгать и молчать. Мы можем сколько угодно заниматься самообманом, рассказывая о том, как наших легкоатлетов боится Запад, о миллионах пунктах «дорожной карты», которые были выполнены на бумаге. Но то, что мы сделали собственными руками с нашей легкой атлетикой за эти несколько лет, ни одна бумага не вытерпит. Надеюсь, у людей, причастных к этому нескончаемому позору, все-таки хватит мужества уйти. Самим.

Спортсменка подчеркнула, что говорит не только о руководстве, но и о действующих тренерах, которые «все еще уверены, что без допинга невозможно побеждать». По мнению Ласицкене, им давно пора на покой.

Разговоры о том, что на допинге сидит весь мир, неуместны. Не надо спасать весь мир, необходимо спасти то, что осталось от российской легкой атлетики, — написала легкоатлетка.

Напомним, ВФЛА лишили членства в ноябре 2015 года на основании отчета о допинге в российской легкой атлетике независимой комиссии ВАДА Ричарда Паунда. С 2017 года российские легкоатлеты подают индивидуальные заявки на участие в международных стартах под нейтральным флагом.

Следующее заседание ИААФ пройдет в конце сентября. Шансы выступить на Олимпиаде-202 в Токио сохраняются.