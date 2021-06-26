Незрячие российские футболисты взяли серебро на международном турнире в Италии

Сборная России по футболу завоевала серебряные медали на международном турнире по мини-футболу 5×5 среди тотально слепых спортсменов, пишет пресс-служба параолимпийского комитета России.

Соревнования проходили на острове Сардиния. В финале российские игроки уступили со счетом 1−2 второй сборной Испании. Первая испанская команда победила хозяев турнира и получила бронзовые медали.

Российский голкипер Али Рустамханов стал лучшим голкипером турнира.

Продолжительность игры составляет два тайма по 20 минут. В составе команды 10 игроков, одновременно на поле может быть четыре полевых игрока и вратарь. Спортсмены, за исключением вратаря, носят специальные очки, которые полностью блокируют свет. Игра осуществляется озвученным мячом.