Незрячие российские футболисты взяли серебро на международном турнире в Италии

Соревнования проходили на острове Сардиния. В финале российские игроки уступили со счетом 1−2 второй сборной Испании. Первая испанская команда победила хозяев турнира и получила бронзовые медали.
Российский голкипер Али Рустамханов стал лучшим голкипером турнира.
Продолжительность игры составляет два тайма по 20 минут. В составе команды 10 игроков, одновременно на поле может быть четыре полевых игрока и вратарь. Спортсмены, за исключением вратаря, носят специальные очки, которые полностью блокируют свет. Игра осуществляется озвученным мячом.