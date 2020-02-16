Норвежцы рассорились из-за победы на ЧМ россиянина Александра Логинова

Бурю негодования в биатлонном сообществе вызвала победа в спринте Чемпионата мира на 10 км россиянина Александра Логинова. Некоторые его норвежские коллеги «по цеху» предлагают лишить спортсмена медали, другие — смириться с тем, то он лучший.

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо негативно воспринял отказ россиянина Александра Логинова от общения с прессой после победы на чемпионате мира — 2020 в Антхольце, пишет Sport24.

В частности, старший брат заявил, что Логинов не заслуживает медали, так как ранее был замешан в допинг-скандале.

Такое же мнение высказал еще один представитель Норвегии Ветле-Сьястад Кристиансен. Он заявил, что Логинов имеет «темное прошлое» и вообще не должен выступать на крупных международных соревнованиях.

Но были спортсмены, которые призвали уважать победу россиянина и назвали его на данный момент лучшим.

Напомним, в ноябре 2013 года допинг-проба Логинова дала положительный результат. Результатом этого стала двухлетняя дисквалификация российского спортсмена. С тех пор некоторые представители биатлонного сообщества относятся к успехам Александра со скептицизмом.