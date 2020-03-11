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Спорт

Норвежцы уступили лыжню: Большой хрустальный глобус выиграл российский спортсмен

Российский лыжник Александр Большунов досрочно — за несколько стартов до окончания сезона — выиграл общий зачет Кубка мира. Это стало известно после того, как из-за угрозы коронавируса от дальнейшего участия в соревнованиях отказались норвежцы, пишет «Интерфакс».

Зимние Олимпийские игры, лыжи.
Зимние Олимпийские игры, лыжи.
СС0

Ближайшим преследователем Большунова был Йоханнес Клебо. Норвежец отставал от россиянина почти на 500 очков. Теперь же Большунов вовсе недосягаем для соперников и становится обладателем Большого хрустального глобуса.

Этот успех уже назвала «историческим» глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, пишет РИА Новости.

«Поздравляю Сан Саныча с Большим хрустальным глобусом, я просто счастлива, слов нет, это исторический успех. Настоящий чемпион!» — сказала Вяльбе.

Прежде обладателями Большого хрустального глобуса в нашей стране становились только советские лыжники — Александр Завьялов и Владимир Смирнов, пишет bfm.ru.

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