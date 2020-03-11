Норвежцы уступили лыжню: Большой хрустальный глобус выиграл российский спортсмен

Ближайшим преследователем Большунова был Йоханнес Клебо. Норвежец отставал от россиянина почти на 500 очков. Теперь же Большунов вовсе недосягаем для соперников и становится обладателем Большого хрустального глобуса.
Этот успех уже назвала «историческим» глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, пишет РИА Новости.
«Поздравляю Сан Саныча с Большим хрустальным глобусом, я просто счастлива, слов нет, это исторический успех. Настоящий чемпион!» — сказала Вяльбе.
Прежде обладателями Большого хрустального глобуса в нашей стране становились только советские лыжники — Александр Завьялов и Владимир Смирнов, пишет bfm.ru.