Норвежцы уступили лыжню: Большой хрустальный глобус выиграл российский спортсмен

Российский лыжник Александр Большунов досрочно — за несколько стартов до окончания сезона — выиграл общий зачет Кубка мира. Это стало известно после того, как из-за угрозы коронавируса от дальнейшего участия в соревнованиях отказались норвежцы, пишет « Интерфакс ».

Ближайшим преследователем Большунова был Йоханнес Клебо. Норвежец отставал от россиянина почти на 500 очков. Теперь же Большунов вовсе недосягаем для соперников и становится обладателем Большого хрустального глобуса.

Этот успех уже назвала «историческим» глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, пишет РИА Новости.

«Поздравляю Сан Саныча с Большим хрустальным глобусом, я просто счастлива, слов нет, это исторический успех. Настоящий чемпион!» — сказала Вяльбе.

Прежде обладателями Большого хрустального глобуса в нашей стране становились только советские лыжники — Александр Завьялов и Владимир Смирнов, пишет bfm.ru.