Новосибирские футболисты отметили победу над «Динамо-Барнаул» снимком из раздевалки

Среди футбольных клубов стало модным размещать в социальных сетях фотографии из раздевалки сразу после окончания принципиального или важного матча. Вот и в сибирском дерби между барнаульскими динамовцами и ФК «Новосибирск», который прошел в Барнауле 25 августа, победу одержали гости со счетом 2:1.

Снимок из победной раздевалки не заставил себя ждать. Его опубликовала на страничке «ВКонтакте» пресс-служба ФК «Новосибирск».

Динамовцы начали чемпионат удачно, выиграв два домашних поединка. А вот ФК «Новосибирск» старт провалил — в трех турах всего одна победа и две «баранки». И это при том, что новосибирцы ставят перед собой цель повышения в классе, то есть выхода в ФНЛ.

Матч двух сибирских команд прошел в упорной и примерно равной борьбе. Удача сопутствовала гостям. Хотя барнаульцы должны сетовать на ряд неиспользованных голевых моментов.

Главный тренер гостей, знаменитый в прошлом игрок сборной России и «Локомотива» Игорь Чугайнов раскритиковал состояние газона на стадионе «Динамо».

«Для меня удивление, почему поле в таком состоянии: на мой взгляд, прокатать его катком и сделать более или менее ровным — не является большой проблемой. Однако мы играем в равных условиях, нужно уметь приспосабливаться и к таким полям. Мы набрали сегодня три очка и опередили „Динамо-Барнаул“ в турнирной таблице», — сказал он на пресс-конференции.

После четырех туров в зоне «Восток» первенства ФНЛ лидирует омский «Иртыш», набравший 12 очков. Далее следуют новосибирская и барнаульская команды — по 6 очков.