«Обалдеть!»: в Барнауле прошло грандиозное закрытие лыжного сезона

17 марта на барнаульской «Трассе здоровье» прошло закрытие лыжного сезона. В этом году оно было необычным: традиционное массовое мероприятие совместили с марафоном «Черемное-Барнаул», который собрал рекордное количество участников, среди которых были и именитые гости. Всего же на лыжню в погожий день вышло более 15 тысяч человек. А выиграл марафон школьник.

Как стартовали марафонцы?

Регистрация участников марафона «Черемное-Барнаул» началась за две недели — каждый желающий должен был заплатить символический взнос 100 или 150 рублей, в зависимости от того, как планирует добираться до места старта.

Организаторы объясняют: собранные средства пошли на аренду транспорта. Чтобы доставить всех желающих в Павловский район, потребовалось 17 комфортабельных автобусов.

Старт марафона «Черемное-Барнаул» предоставлено компанией «Мария-Ра» Старт марафона «Черемное-Барнаул» предоставлено компанией «Мария-Ра» Старт марафона «Черемное-Барнаул» предоставлено компанией «Мария-Ра»

При этом марафонцы могли сдать свои вещи в гардероб, поставить собственный автомобиль на стоянку в специально отведенные парковочные места, а с собой взять только лыжи и самое необходимое. Что, согласитесь, в такой поездке очень удобно.

Первыми на старт вышли так называемые профессионалы — лыжники, выступающие на региональных и всероссийских чемпионатах, и те любители этого спорта, кто уверен, что пройдет дистанцию на приличной скорости. Для них марафон — не просто проверка своих сил, а настоящее спортивное соревнование.

Старт марафона «Черемное-Барнаул» предоставлено компанией «Мария-Ра»

За «профи» пошли на 50-километровую дистанцию все остальные участники. Каждому из них был выдан номерной значок, который крепился на одежду. Очевидцы рассказывали, заминка произошла только с одним человеком. Известный в крае «морж» Александр Зеленецкий решил пройти марафон, как обычно, в одних трусах. «И куда крепить жетон», — пошутили на старте.

Насколько сложной была трасса?

Маршрут Черемное-Барнаул можно считать относительно новым, проложили его в 2015 году. Тогда первопроходцами стали 135 лыжников. Все предыдущие годы марафоны здесь проводились только «классикой».

В нынешнем сезоне организаторы решили сделать исключение. Как только разрешили свободный стиль, количество участников возросло в разы. 17 марта на старт вышло рекордные 1073 человека.

Закрытие лыжного сезона на Трассе здоровья Анна Зайкова

Лыжники рассказывают: маршрут из Павловского района в Барнаул имеет массу преимуществ. Во-первых, он линейный, а не кольцевой. Это позволяет не пересекаться с идущими навстречу спортсменами и двигаться спокойно своим темпом. Во-вторых, трасса достаточно ровная, без серьезных перепадов высот, что делает ее идеальной для любителей.

«Трасса была очень скоростной. Подходящая погода и хорошая структура снега сделала лыжи просто летящими. Это потрясающее ощущение», — поделился впечатлениями 66-летний Геннадий Лукианенко, один из участников марафона.

Кто оказался первым?

О том, что первая группа марафонцев подходит к финишу, ведущий на базе «Динамо» объявил где-то за 10 минут до их появления. И тут все было в лучших традициях зрелищных соревнований: в финишный створ двое лыжников вошли практически одновременно.

32-летний Константин Бочарников лыжами занимался до 20 лет, потом был большой перерыв. И лишь пару лет назад он вновь вернулся к тренировкам. Свое время прохождение марафона — 2 часа 37 минут, Константин назвал фантастическим.

Его коллега по финишу Егор Черкашин специально приехал на марафон «Черемное-Барнаул» из Новосибирска. Когда было объявлено, что парню всего 16 лет и он учится в школе, в толпе болельщиков послушалось: «Обалдеть!».

Александр Шахнер , гендиректор «Фишер Россия». предоставлено компанией «Мария-Ра»

Главный приз — майку с автографами членов сборной России по лыжным гонкам, которую с прошедшего в Австрии Чемпионата мира привез основатель компании «Мария-Ра» Александр Ракшин, Константин Бочарников отдал юному Егору.

Всем участникам марафона компания «Мария-Ра» дарила свои традиционные подарки. Призы от партнеров — «Киприно», «Мегафона» и Fischer ждали первую сотню финишировавших.

Закрытие лыжного сезона на Трассе здоровья Анна Зайкова

Кто из звезд был на марафоне?

Особенностью прошедшего марафона стало участие в нем известного российского лыжника Александра Бессмертных. Серебряный призер Олимпийских игр в Сочи и двукратный серебряный призер ЧМ-2019 стартовал вместе со всеми в селе Черемное. Финишировал известный спортсмен, решивший не торопиться по дистанции, в первой десятке.

В одно время с Бессмертных финишировал и его тезка Александр Шахнер, генеральный директор компании Fischer Russia. Для улыбчивого австрийца Барнаул уже почти как родной. Первый свой марафон на «Трассе здоровья» он не побоялся пройти пару лет назад в январские холода, в результате подморозил большие пальцы на руках. Но это Александра не испугало.

Награждение победителей марафона «Черемное-Барнаул». предоставлено компанией «Мария-Ра»

Нынешний лыжный сезон он начинал в Барнауле, хотя мог бы отправиться на любой европейский курорт. Сюда же, на Алтай, прилетел и закрывать этот сезон.

Кстати, 17 марта гендиректор Fischer Russia представил новинку своей компании — 3D лыжи, имеющие сразу несколько скользящих поверхностей. Смазывать их надо не только снизу, но и по бокам. В московских магазинах топовая модель стоит 45 тысяч рублей.

Зачем на лыжню приехали лучшие работники «Мария-Ра»?

Так получилось, что закрытие лыжного сезона почти совпало с празднованием 26-летия компании «Мария-Ра». 17 марта на «Трассу здоровья» приехали 200 ее лучших работников из всех регионов, где представлена торговая сеть. Для многих из них этот спортивный объект стал настоящим открытием.

Лиана Ляпина, директор магазина «Мария-Ра» из Новосибирска на барнаульской базе «Динамо» оказалась впервые. Женщина рассказывает: Новосибирск хоть и считается столицей Сибири, но такой потрясающей лыжной трассы там нет.

Закрытие лыжного сезона на Трассе здоровья Анна Зайкова Закрытие лыжного сезона на Трассе здоровья Анна Зайкова Закрытие лыжного сезона на Трассе здоровья Анна Зайкова Закрытие лыжного сезона на Трассе здоровья Анна Зайкова Закрытие лыжного сезона на Трассе здоровья Анна Зайкова Закрытие лыжного сезона на Трассе здоровья Анна Зайкова Закрытие лыжного сезона на Трассе здоровья Анна Зайкова

Я очень рада, что оказалось здесь. Место удивительное — прекрасная природа, свежий воздух, столько людей вокруг. Мы с коллегами в восторге", — поделилась впечатлениями Лиана.

Уже сегодня, 18 марта, ее и других лучших работников будут чествовать на ежегодном собрании компании «Мария-Ра».

Что будет на «Трассе здоровья» дальше?

Завершение сезона совсем не значит, что «Трасса здоровья» закрывается. Если позволит погода, кататься здесь можно будет еще два-три недели.

Александр Ракшин,

основатель компании «Мария-Ра»:

Приходите сюда почаще и катайтесь в свое удовольствие. У нас еще три выходных впереди, прежде чем действительно наступит весна.

Все это переходное время пункты питания на «Трассе здоровья» уже работать не будет. А вот попить ароматного чайку на базе «Динамо» лыжники еще смогут.

Закрытие лыжного сезона. 17 февраля 2019 года предоставлено компанией «Мария-Ра»

Летний сезон здесь стартует Днем ходьбы. В нынешнем году его проведут дважды — в мае и сентябре. Кроме этого «Мария-Ра» проведет еще одно спортивное мероприятие — восхождение на гору Тугая в Горно-Алтайске. В прошлом году вершину покорили более 2 тысяч человек.

P.S.

Компания «Мария-Ра» благодарит своих многочисленных партнеров за организацию мероприятия.

Праздничное настроение для гостей создавали: «Мария-Ра», «Бахетле», Danon, FICSHER, «Орими-Трейд», «Вимм-Билль-Данн», «Бочкаревский пивоваренный завод», «МегаФон», «Киприно», «Алтайская сказка», «Бондюэль», «Карачинский источник», «Юнилевер-Русь», «Русский хлеб», «ЗумЗум», Knorr, «Свитлогорье», «Алтайхлеб», ИП Каныгин.

Закрытие лыжного сезона. 17 февраля 2019 года предоставлено компанией «Мария-Ра»

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