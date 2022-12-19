Обнять, выкрикнуть, выплакать. Аргентина стала чемпионом мира по футболу: как прошел исторический матч

5

Когда следующий чемпионат мира?

Следующий чемпионат мира пройдет летом 2026 года, сообщает РИА Новости.

Впервые в истории ЧМ будет проходить в трех странах: США, Канаде и Мексике. Напомним, его проводили в нескольких странах в 2002 году — в Японии и Южной Корее.

Матчи пройдут в 16 городах. Большая часть из них — 11 — в США, 3 — в Мексике и 2 — в Канаде Число участников вырастет с 32 до 48, окончательный формат группового турнира определят в 2023 году.

Отборочный турнир стартует в 2023 году. Мексика станет первой страной, которая трижды становилась хозяйкой чемпионат мира. До этого она принимала турниры в 1970 и 1986 годах.