19 декабря
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Спорт

Обнять, выкрикнуть, выплакать. Аргентина стала чемпионом мира по футболу: как прошел исторический матч

Это свершилось: чемпионат мира по футболу подошел к концу. Финалист определен — им стала сборная Аргентины. Победа далась нелегко, поскольку Франция оказалась достойным соперником. Как прошел матч, вошедший в историю футбола, — в материале altapress.ru.

Чемпионат мира по футболу.
Чемпионат мира по футболу.
unsplash.com
1
Какой счет?

Команды Аргентины и Франции сыграли вничью со счетом 3:3. Победителя определили в серии пенальти, где Аргентина вышла со счетом 4:2.

2
Как прошел финальный матч?

Игра получилась волнительной. Команды шли, как говорится, «ноздря в ноздрю».

Сборная Аргентины забила два мяча в первом тайме. Но Франции удалось отыграться в самом конце и сравнять счет. Командам дали дополнительное время, в которое они снова вышли в ничью — 3:3.

Обладателя трофея выявили в серии пенальти. Аргентинцев спас их лучший игрок Лео Месси. Ему уступил французский игрок Килиан Мбаппе. Он оформил хет-трик и реализовал свой удар в серии.

Чемпионат мира по футболу.
Чемпионат мира по футболу.
unsplash.com
3
Кого признали лучшим игроком матча?

Лионеля Месси признали лучшим футболистом на чемпионате мира в Катаре.

Аргентинское издание La Nacion пишет, что после победы футболист обратился к своей партнерше и матери троих детей Антонелле Роккуццо: «Это свершилось».

«Тем самым он завершил испытание, которое ему пришлось пройти в течение многих лет, чтобы стать чемпионом мира со своей страной», — цитирует «Чемпионат».

4
Когда Аргентина уже становилась чемпионом мира?

Заветную награду аргентинцы держали в руках 36 лет назад. Победа на чемпионате мира в Катаре стала третьей в истории аргентинского футбола. До этого страна становилась чемпионом в 1978 и 1986 годах.

Чемпионат мира по футболу.
Чемпионат мира по футболу.
unsplash.com
5
Когда следующий чемпионат мира?

Следующий чемпионат мира пройдет летом 2026 года, сообщает РИА Новости.

Впервые в истории ЧМ будет проходить в трех странах: США, Канаде и Мексике. Напомним, его проводили в нескольких странах в 2002 году — в Японии и Южной Корее.

Матчи пройдут в 16 городах. Большая часть из них — 11 — в США, 3 — в Мексике и 2 — в Канаде Число участников вырастет с 32 до 48, окончательный формат группового турнира определят в 2023 году.

Отборочный турнир стартует в 2023 году. Мексика станет первой страной, которая трижды становилась хозяйкой чемпионат мира. До этого она принимала турниры в 1970 и 1986 годах.

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