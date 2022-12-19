Обнять, выкрикнуть, выплакать. Аргентина стала чемпионом мира по футболу: как прошел исторический матч

Команды Аргентины и Франции сыграли вничью со счетом 3:3. Победителя определили в серии пенальти, где Аргентина вышла со счетом 4:2.
Игра получилась волнительной. Команды шли, как говорится, «ноздря в ноздрю».
Сборная Аргентины забила два мяча в первом тайме. Но Франции удалось отыграться в самом конце и сравнять счет. Командам дали дополнительное время, в которое они снова вышли в ничью — 3:3.
Обладателя трофея выявили в серии пенальти. Аргентинцев спас их лучший игрок Лео Месси. Ему уступил французский игрок Килиан Мбаппе. Он оформил хет-трик и реализовал свой удар в серии.
Лионеля Месси признали лучшим футболистом на чемпионате мира в Катаре.
Аргентинское издание La Nacion пишет, что после победы футболист обратился к своей партнерше и матери троих детей Антонелле Роккуццо: «Это свершилось».
«Тем самым он завершил испытание, которое ему пришлось пройти в течение многих лет, чтобы стать чемпионом мира со своей страной», — цитирует «Чемпионат».
Заветную награду аргентинцы держали в руках 36 лет назад. Победа на чемпионате мира в Катаре стала третьей в истории аргентинского футбола. До этого страна становилась чемпионом в 1978 и 1986 годах.
Следующий чемпионат мира пройдет летом 2026 года, сообщает РИА Новости.
Впервые в истории ЧМ будет проходить в трех странах: США, Канаде и Мексике. Напомним, его проводили в нескольких странах в 2002 году — в Японии и Южной Корее.
Матчи пройдут в 16 городах. Большая часть из них — 11 — в США, 3 — в Мексике и 2 — в Канаде Число участников вырастет с 32 до 48, окончательный формат группового турнира определят в 2023 году.
Отборочный турнир стартует в 2023 году. Мексика станет первой страной, которая трижды становилась хозяйкой чемпионат мира. До этого она принимала турниры в 1970 и 1986 годах.
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