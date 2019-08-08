Общая стоимость футболистов Российской премьер-лиги превысила 1 млрд евро

Совокупная стоимость всех футболистов, выступающих в Российской премьер-лиге (РПЛ), составляет 1,02 млрд евро, подсчитал РБК на основании данных Transfermarkt.

Общая стоимость 410 игроков из РПЛ перевалила за 1 млрд евро после перехода из «Барселоны» в «Зенит» атакующего полузащитника Малкома. Сумма сделки, по словам генерального директора клуба Александра Медведева, составила около 40 млн евро.

Совокупная цена российских футболистов превысила 1 млрд евро впервые с 1 января 2015 года. Тогда цифра составляла 1,01 млрд. Дороже всего игроки РПЛ (тогда — РФПЛ) оценивались на 15 сентября 2013 года — 1,06 млрд евро.

Для сравнения, совокупная стоимость игроков Английской премьер-лиги составляет 9,2 млрд евро, испанской Примеры — 6,2 млрд, итальянской серии, А — 5,1 млрд, португальской Примейры — 1,1 млрд. РПЛ в этом году обошла голландскую Эрдивизию (985,7 млн евро).

Самым дорогим клубом с точки зрения трансферной стоимости игроков является «Зенит» (его футболисты оцениваются более чем в 214 млн евро), пишет bfm.ru. На втором месте клуб бизнесмена Сергея Галицкого «Краснодар» (147,65 млн евро), на третьем — ЦСКА (135,55 млн евро), на четвертом — «Локомотив» (110,03 млн евро), на пятом — «Спартак» (87,55 млн евро).

Transfermarkt рассчитывает трансферную цену на игрока исходя из его средней рыночной стоимости, поэтому зачастую сумма совершенного трансфера не совпадает с усредненной, которую приводит агрегатор. Тем не менее данные портала сегодня — самая авторитетная система оценки футболистов в мире, указывает агентство.