Один из самых титулованных баскетболистов мира разбился на вертолете

Пятикратный чемпион NBA Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Ему был 41 год. Вертолет, на котором он летел вместе со своей 13-летней дочерью и еще двумя пассажирами, разбился в Калифорнии в условиях сильного тумана, сообщили «Известия».

Предположительно, что Коби и Джиджи вместе с еще одной девочкой и ее родителем летели на игру. Брайант тренировал школьную команду Джианны и готовил из нее будущую баскетболистку. У дочери Брайанта уже было неофициальное приглашение от университета Коннектикута, сильнейшей женской программы NCAA.

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, много лет игравший против Коби Брайанта и друживший с ним за пределами корта, поделился своими эмоциями от трагедии.

Андрей Кириленко,

президент Российской федерации баскетбола:

Это трагедия, ушла легенда. Как человек, так и спортсмен. Мы всем спортивным миром в шоке, в слезах. 41 год — это не время уходить, мои соболезнования семье. Это ужас и сильнейший удар для всей его великолепной семьи. У меня нет слов.

Коби Брайант — один из самых титулованных спортсменов в истории. Пятикратный чемпион и MVP ТИФ-2008 дебютировал за «Лейкерс» в 1996 году и провел в составе клуба все 20 сезонов своей профессиональной карьеры. Таким постоянством могут похвастаться только два профессиональных спортсмена — легендарный капитан хоккейного «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман и знаменитый бейсболист «Нью-Йорк Янкиз» Дерек Джетер.