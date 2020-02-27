Одна из самых знаменитых российских спортсменок объявила о завершении карьеры

«Как оставить позади единственную жизнь, что у тебя была? Как оставить корты, на которых тренировалась с самого детства, игру, которая приносила как слезы, так и радость, спорт, где нашла семью и болельщиков, которые поддерживали меня более 28 лет? Я не знаю, как это делается, поэтому простите меня. Теннис, я говорю прощай», — написала Шарапова.