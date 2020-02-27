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Спорт

Одна из самых знаменитых российских спортсменок объявила о завершении карьеры

Российская теннисистка Мария Шарапова завершает спортивную карьеру. Об этом она написала в своей колонке в издании Vanity Fair, сообщает ТАСС.

Мария Шарапова.
Мария Шарапова.
vk.com/x7aicoms

«Как оставить позади единственную жизнь, что у тебя была? Как оставить корты, на которых тренировалась с самого детства, игру, которая приносила как слезы, так и радость, спорт, где нашла семью и болельщиков, которые поддерживали меня более 28 лет? Я не знаю, как это делается, поэтому простите меня. Теннис, я говорю прощай», — написала Шарапова.

32-летняя россиянка — пятикратная победительница турниров серии Большого шлема. Свою первую победу на этом турнире Шарапова одержала в 2004 году в 17-летнем возрасте, сенсационно обыграв американку Серену Уильямс.

В общей сложности Мария Шарапова провела 21 неделю на вершине мирового рейтинга. В течение карьеры она заработала 38 777 962 долларов призовых на турнирах

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев рекомендовал Шараповой заняться политикой в спорте.

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