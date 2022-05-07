7 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Спорт

Олигарх Роман Абрамович продаст «Челси» американцу и отдаст деньги на благотворительность

Лондонский футбольный клуб «Челси» подтвердил условия согласования продажи американскому бизнесмену Тодду Боули. Ранее основным владельцем прославленной команды был Роман Абрамович.

Роман Абрамович.
Роман Абрамович.
roman-abramovich.com.

«Футбольный клуб «Челси» подтверждает: согласованы условия, на которых новая группа собственников во главе с Тоддом Боули (и его компания Clearlake Capital), Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом приобретет клуб. Ожидается, что продажа будет завершена в конце мая, когда будут получены все согласования. Больше деталей о сделке появится в это время, — цитирует официальное заявление клуба «МатчТВ».

Сумма сделки по покупке пакета акций «Челси» составляет 2,5 млрд фунтов. Данные средства поступят на британский банковский счет.

Нынешний владелец лондонцев Роман Абрамович не сможет ими воспользоваться, деньги, как изначально и планировалось, будут отправлены на благотворительность. Эту схему сделки ранее подтвердили и представители Абрамовича.

Еще 1,75 млрд фунтов новые собственники клуба вложат на общее развитие клуба. В марте нынешнего года Абрамович был отстранен от управления «Челси» из-за включения в санкционные списки Великобритании. Российский бизнесмен владеет клубом с 2003 года.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость