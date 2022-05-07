Олигарх Роман Абрамович продаст «Челси» американцу и отдаст деньги на благотворительность

«Футбольный клуб «Челси» подтверждает: согласованы условия, на которых новая группа собственников во главе с Тоддом Боули (и его компания Clearlake Capital), Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом приобретет клуб. Ожидается, что продажа будет завершена в конце мая, когда будут получены все согласования. Больше деталей о сделке появится в это время, — цитирует официальное заявление клуба «МатчТВ».

Сумма сделки по покупке пакета акций «Челси» составляет 2,5 млрд фунтов. Данные средства поступят на британский банковский счет.

Нынешний владелец лондонцев Роман Абрамович не сможет ими воспользоваться, деньги, как изначально и планировалось, будут отправлены на благотворительность. Эту схему сделки ранее подтвердили и представители Абрамовича.

Еще 1,75 млрд фунтов новые собственники клуба вложат на общее развитие клуба. В марте нынешнего года Абрамович был отстранен от управления «Челси» из-за включения в санкционные списки Великобритании. Российский бизнесмен владеет клубом с 2003 года.