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Спорт

Пловцы и бегуны. Когда и кто из алтайских спортсменов выступит на Паралимпиаде в Токио

24 августа в Токио начались XVI летние Паралимпийские игры. Altapress.ru узнал, кто из алтайских спортсменов отправился на соревнования и когда пройдут главные состязания с участием наших олимпийцев.

Паралимпийские Игры.
Паралимпийские Игры.
из открытых источников.
1 Кто поехал?

Россию на Паралимпиаде представят 6 спортсменов: слабовидящие легкоатлеты Егор Шаров и Александр Костин (его сопровождает легкоатлет Юрий Клопцов), пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата Роман Жданов, Егор Ефросинин, Артур Кубасов и Юрий Лучкин. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.

Кроме того, на соревнования поехали наставники — заслуженный тренер по легкой атлетике Сергей Мануйлов и заслуженный тренер по плаванию Елена Соколова.

Выступать отечественные спортсмены будут под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и белым флагом с гербом ПКР. Соревноваться под национальным флагом они не смогут из-за санкций Всемирного антидопингового агентства ВАДА. В их честь не прозвучит и государственный гимн — вместо него используют вступление к Концерту № 1 Петра Чайковского.

Юрий Лучкин, Егор Ефросинин, Роман Жданов, тренер Елена Соколова и Артур Кубасов (слева направо).
Юрий Лучкин, Егор Ефросинин, Роман Жданов, тренер Елена Соколова и Артур Кубасов (слева направо).
altaisport.ru
2 Расписание соревнований (время барнаульское)

Легкая атлетика

28 августа

Костин, финал 5 тыс. м — 07:38

30 августа

Костин и Шаров, забеги 1,5 тыс. м — 07:48

31 августа

Костин и Шаров, финал 1,5 тыс. м — 07:48

Бег.
Бег.
СС0

1 сентября

Шаров, забег 400 м — 18:19

2 сентября

Шаров, финал 400 м — 07:54

Плавание (финальные заплывы)

25 августа

Кубасов, вольный стиль S5 200 м — 17:52

Жданов, брасс SB3 50 м — 16:38

Бассейн. Плавание.
Бассейн. Плавание.
СС0

26 августа

Жданов, вольный стиль S4 100 м — 15:14

Кубасов, вольный стиль S5 100 м — 15:00

Лучкин, комплексное плавание SM6 200 м — 15:22

27 августа

Кубасов, баттерфляй S5 50 м — 16:25

Ефросинин, комплексное плавание SM7 200 м — 16:52

28 августа

Лучкин, брасс SB5 100 м — 17:10

Жданов, комплексное плавание SM4 150 м — 15:27

Плавание. Бассейн.
Плавание. Бассейн.
СС0

30 августа

Жданов, вольный стиль S4 200 м — 15:28

Кубасов, на спине S5 50 м — 16:18

31 августа

Ефросинин, вольный стиль S7 50 м — 16:19

1 сентября

Кубасов, вольный стиль S5 50 м — 17:29

Ефросинин, брасс SB7 100 м — 15:00

Плавание.
Плавание.
СС0

2 сентября

Жданов, вольный стиль S4 50 м — 17:31

3 сентября

Жданов, на спине S4 50 м — 16:24

Лучкин, на спине S6 100 м — 15:16

Ефросинин, баттерфляй S7 50 м — 15:58

Справка

На Играх представят 22 вида спорта. Бадминтон и тхэквондо впервые войдут в программу Паралимпиады. Они заменят парусный спорт и одну из дисциплин паралимпийского футбола. Отмечается, что Россию на соревнованиях представит 241 спортсмен из 50 регионов.

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