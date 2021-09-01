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Спорт

Олимпийская чемпионка пожаловалась на жесткий карантин перед встречей с Путиным

Российская гимнастка Ангелина Мельникова сообщила в сторис, что ее, как и других участников Олимпийских игр в Токио, ждет жесткий недельный карантин перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным.

Спортивная гимнастика. Токио-2020.
Спортивная гимнастика. Токио-2020.
olympic.ru.

«До сих пор не верю, что придется сидеть семь дней в одной комнате, и не смогу даже выйти на улицу», — написала спортсменка.

Она пояснила, что у всех чемпионов и призеров Игр 10 сентября должна пройти встреча с президентом. В связи с пандемией атлеты должны сидеть на карантине семь дней.

Спортсменов изолируют в отеле от всех людей. Олимпийцам нужно будет сдать тесты на ковид три раза.

«Садимся на карантин 2 сентября. И вот мы все морально готовимся к тому, что нужно будет семь дней выжить в одной комнате», — добавила гимнастка.

На Играх в Токио 21-летняя Мельникова взяла золото в командном многоборье. Она завоевала бронзу в личном многоборье и вольных упражнениях, пишет polit.ru.

Встречу Путина с олимпийцами приурочат к заседанию Совета по развитию физкультуры и спорта. Заседание состоится 10 сентября в рамках форума «Россия — спортивная держава», который пройдет в Казани.

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