5 марта
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Спорт

Олимпийская чемпионка высказалась о решении FIG отстранить российских гимнасток от соревнований

Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина прокомментировала новость о том, что 4 марта Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских и белорусских спортсменов от соревнований из-за событий на Украине, передает Metaratings.ru.

Гимнастки Дина и Арина Аверины.
Гимнастки Дина и Арина Аверины.
instagram.com/arishadina1998.

«Я просто в шоке. Не представляю как так можно, отстранять спортсменов от международных соревнований, вообще непонятно. Ни в коем случае, нельзя смешивать спорт с политикой», — сказала Латынина.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики России (ВФХГР) Ирина Винер-Усманова прокомментировала решение Международной федерации гимнастики (FIG) об отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований, напоминает Газета.Ru.

«Не хочу комментировать, что отстранили наших гимнастов. Комментируйте, как отстранили наших паралимпийцев, это самое страшное. А то, что наших гимнастов не допустили до международных соревнований — это следствие», — сказала Винер-Усманова.

Советский и российский тренер отметила, что гимнасты из России могут принять участие в азиатских играх.

«Возможно, мы перейдём в азиатские игры, посмотрим, пока точно не могу сказать», — заявила президент ВФХГР.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

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