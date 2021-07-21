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Спорт

Олимпийские игры могут отменить в последний момент

Директор оргкомитета Олимпийских игр в Токио Тосио Муто заявил, что не исключает ее отмены в последний момент из-за ковида, сообщает CNBC.

Олимпиада.
Олимпиада.
kremlin.ru

«Мы не можем предсказать уровень роста случаев коронавируса и поэтому вернемся к обсуждению ситуации в случае резкого всплеска заболеваемости. Если ситуация накалится, мы будем думать, что предпринять», — сказал Муто.

Между тем глава оргкомитета Олимпиады не стал утверждать, что риск отмены Игр нулевой.

На данный момент среди аккредитованных к участию в Олимпийских играх выявлено уже 68 случаев коронавируса, пишет polit.ru.

Организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио намерены потратить 100 млрд иен ($960 млн), чтобы обеспечить антиковидные меры.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Сборная России уже прилетела в Японию. В делегацию вошли 335 спортсменов.

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