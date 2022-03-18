Олимпийский чемпион сравнил хоккей Гретцки и Овечкина

«Для Овечкина нет ничего невозможного. Главное, чтобы без травм. Будем все переживать, чтобы он обогнал Гретцки. Тогда это будет рекорд на все времена. Важно сказать, что хоккей Гретцки и хоккей Овечкина — два совершенно разных вида спорта. Хоккей Гретцки в нынешних реалиях был бы практически невозможен, так что достижение Саши от этого еще ценнее», — передает слова Якушева «Чемпионат».

16 марта на «Кэпитал Уан-арене» прошел матч между «Вашингтоном» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась со счетом 4:3 Б в пользу столичной команды, а 36-летний россиянин забросил шайбу в основное время, которая вывела его на чистое третье место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

От рекорда Горди Хоу россиянина отделяет 34 гола в ворота соперника. До Уэйна Гретцки — 127, пишет Газета.Ru.

В текущем регулярном чемпионате на счету 36-летнего хоккеиста 72 (37+35) очка в 59 встречах.