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Спорт

Олимпийский чемпион сравнил хоккей Гретцки и Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев высказался об историческом достижении российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Шайба. Хоккей.
Шайба. Хоккей.
СС0

«Для Овечкина нет ничего невозможного. Главное, чтобы без травм. Будем все переживать, чтобы он обогнал Гретцки. Тогда это будет рекорд на все времена. Важно сказать, что хоккей Гретцки и хоккей Овечкина — два совершенно разных вида спорта. Хоккей Гретцки в нынешних реалиях был бы практически невозможен, так что достижение Саши от этого еще ценнее», — передает слова Якушева «Чемпионат».

16 марта на «Кэпитал Уан-арене» прошел матч между «Вашингтоном» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась со счетом 4:3 Б в пользу столичной команды, а 36-летний россиянин забросил шайбу в основное время, которая вывела его на чистое третье место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

От рекорда Горди Хоу россиянина отделяет 34 гола в ворота соперника. До Уэйна Гретцки — 127, пишет Газета.Ru.

В текущем регулярном чемпионате на счету 36-летнего хоккеиста 72 (37+35) очка в 59 встречах.

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