Олимпийский комитет придумал, чем заменить запрещенный на соревнованиях российский гимн

14 января состоялось заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР). В числе прочих вопросов участники заседания обсудили, какая мелодия может заменить гимн России на крупнейших международных соревнованиях.
«Катюша» вынесена на рассмотрение в качестве возможного музыкального сопровождения.
«Что касается музыкального сопровождения, путем большинства голосов мы остановились на «Катюше». Ее любят дети. Мы предложили ее исполкому ОКР на рассмотрение. Были и современные варианты, но, повторюсь, решили остановиться на «Катюше», — передает слова председателя комиссии спортсменов ОКР Софьи Великой корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Почему надо искать замену
17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.
14 января, организация обнародовала полный текст решения по спору Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).