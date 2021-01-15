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Спорт

Олимпийский комитет придумал, чем заменить запрещенный на соревнованиях российский гимн

Популярная мелодия «Катюша» может заменить гимн России на чемпионатах мира и Олимпиадах, который не может использоваться вследствие решения CAS по спору ВАДА и РУСАДА.

Церемония закрытия Олимпиады в Сочи.
Церемония закрытия Олимпиады в Сочи.
sochi2014.com

14 января состоялось заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР). В числе прочих вопросов участники заседания обсудили, какая мелодия может заменить гимн России на крупнейших международных соревнованиях.

«Катюша» вынесена на рассмотрение в качестве возможного музыкального сопровождения.

«Что касается музыкального сопровождения, путем большинства голосов мы остановились на «Катюше». Ее любят дети. Мы предложили ее исполкому ОКР на рассмотрение. Были и современные варианты, но, повторюсь, решили остановиться на «Катюше», — передает слова председателя комиссии спортсменов ОКР Софьи Великой корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Почему надо искать замену

17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.

14 января, организация обнародовала полный текст решения по спору Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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