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Спорт

Из-за журналистов Олимпийский комитет вновь грозит санкциями российским спортсменам

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс напомнил представителям СМИ о правилах поведения на объектах Олимпийских игр в Токио в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по России, сообщает «Рамблер».

Спортивная гимнастика. Токио-2020.
Спортивная гимнастика. Токио-2020.
olympic.ru.

При этом он подчеркнул, что решение CAS, скорее всего, будет распространено и на ОИ в Пекине, которые пройдут в 2022 году.

«Мы напоминаем о правилах комментаторам и прессе. Мы не можем запретить людям носить майки с надписями и так далее, однако существуют правила. В споре WADA (Всемирное антидопинговое агентство — прим. ред.) и ОКР (Олимпийский комитет России — прим. ред.) мы являлись заинтересованной стороной. WADA заявляло, что правила действуют, что допустимо и что недопустимо, что все должно соответствовать решению CAS», — приводит РИА Новости ответ Адамса на вопрос иностранного журналиста, касающийся появления российских представителей СМИ на объектах Игр в Токио в одежде с триколором.

CAS в декабре прошлого года обнародовал решение по спору между WADA и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

Согласно документу, российские спортсмены были лишены права участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх под флагом России до 16 декабря 2022 года. Стоит отметить, что журналистам официально не запрещено носить одежду с символикой России.

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