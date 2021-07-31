Из-за журналистов Олимпийский комитет вновь грозит санкциями российским спортсменам

При этом он подчеркнул, что решение CAS, скорее всего, будет распространено и на ОИ в Пекине, которые пройдут в 2022 году.
«Мы напоминаем о правилах комментаторам и прессе. Мы не можем запретить людям носить майки с надписями и так далее, однако существуют правила. В споре WADA (Всемирное антидопинговое агентство — прим. ред.) и ОКР (Олимпийский комитет России — прим. ред.) мы являлись заинтересованной стороной. WADA заявляло, что правила действуют, что допустимо и что недопустимо, что все должно соответствовать решению CAS», — приводит РИА Новости ответ Адамса на вопрос иностранного журналиста, касающийся появления российских представителей СМИ на объектах Игр в Токио в одежде с триколором.
CAS в декабре прошлого года обнародовал решение по спору между WADA и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
Согласно документу, российские спортсмены были лишены права участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх под флагом России до 16 декабря 2022 года. Стоит отметить, что журналистам официально не запрещено носить одежду с символикой России.