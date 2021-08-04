Олимпийского чемпиона «застукали» на трибунах за вязанием свитера

Спортсмен попал в кадр в момент, когда наблюдал за женскими соревнованиями.
Oh this? Just Olympic champ @TomDaley1994 knitting in the stands while watching the diving. ???? pic.twitter.com/o17i6vsG2j— Olympics (@Olympics) August 1, 2021
Фотографии спортсмена со спицами в руках стали вирусными.
Как выяснилось, Дейли уже давно увлекается вязанием, в том числе джемперов для собак, — это помогает ему расслабиться и снять напряжение.
Дейли — обладатель серебряной медали Олимпиады в Рио-де-Жанейро и золотой — в Токио, пишет «Росбалт». Он стал одним из первых спортсменов, которые публично заявили о своей гомосексуальности.
Накануне российские синхронистки выступили в купальниках с балалайками — вместо запрещенных медведей.