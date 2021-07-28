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Спорт

Олимпийскому чемпиону Евгению Рылову запретили выйти на награждение в маске с мордой кота

Российский пловец Евгений Рылов хотел выйти на награждение олимпийской золотой медалью в маске с изображением морды кота, но ему не разрешили организаторы, пишет Sports.ru.

Олимпиада.
Олимпиада.
kremlin.ru

В этой маске спортсмен вышел не финальный заплыв.

«Плакать хочу. Мне не дали выйти в маске с котиком. Сказали „извините, нельзя“. Но я же не буду спорить с организаторами Олимпиады», — рассказал Рылов.

В официальных правилах Токио-2020 дизайн масок не ограничивается.

Рылов рассказал, что он очень любит котиков, и у него самого их трое, пишет polit.ru. Маску с котом ему подарила девушка.

24-летний Рылов выиграл в плавании на дистанции 100 м на спине. Он преодолел ее за 51,98 секунды и установил рекорд Европы.

Последний раз российские пловцы брали золото в плавании на Олимпиаде в Атланте в 1996 году.

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