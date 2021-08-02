Олимпийцы вышли посмотреть на Токио и получили отстранение от Игр

Они покинули территорию Олимпийской деревни ради осмотра достопримечательностей Токио, сообщает Japan Times со ссылкой на исполнительного директора оргкомитета игр Тосиро Муто.
«Мы отменили аккредитацию, поскольку считаем, что выходить из деревни спортсменов для осмотра достопримечательностей — это то, чего не должно происходить», — заявил Муто прессе.
Функционер также рассказал о расследовании оргкомитетом еще одного нарушения — ватерполисты одной из сборных устроили пикник с алкоголем в парке Токио, пишет polit.ru.
С 1 июля зафиксировано 264 случая коронавируса у связанных с олимпиадой людей — не только спортсменов, но и организаторов.
156 из них граждане Японии, остальные иностранцы.