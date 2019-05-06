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Спорт

Омский «Иртыш» всухую разгромил барнаульское «Динамо»

В Барнауле 5 мая состоялся матч между местным «Динамо» и омским «Иртышом». Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу гостей, пишет «Алтайская правда».

Барнаульское "Динамо".
Барнаульское "Динамо".
Олег Богданов

Первый мяч на 4-й минуте встречи забил нападающий «Иртыша» Андрей Разборов, реализовавший пенальти. До перерыва омичи отличились ещё дважды: на 34-й и 38-й минутах они сыграли на добивании. На 58-й минуте защитник «Иртыша» Владимир Пономарёв забил еще один мяч.

Для «Динамо» это поражение стало третьим подряд в весенней части первенства. С 14 очками барнаульцы заняли четвёртое место в турнирной таблице.

В беседе с газетой «Алтайский спорт» и.о. главного тренера «Динамо-Барнаул» Александр Суровцев сообщил, что ему стыдно за эту игру.

«Мне нужно будет разбирать этот матч, и искать причину неудачи. Первые три игры мы выглядели сильной, организованной командой. Сегодня же произошло что-то непонятное. Я понимаю, что в составе не было двух лидеров (Завьялова и Овсянникова — прим. ред.), но это не оправдывает нас. Пока не могу понять, почему так всё случилось. Может ребята перегорели. Честно, мне стыдно за эту игру. В выездных матчах мы так не играли и я даже не думал, что можем настолько плохо сыграть», — отметил он.

Встреча прошла в рамках первенства России по футболу ПФЛ в зоне «Восток».

Следующий матч «Динамо» проведет дома 15 мая против «Сахалина».

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