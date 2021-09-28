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Спорт

Опытный тренер алтайской команды пошел на повышение и ему нашли замену

Главный тренер «Динамо-Алтай» Владислав Хромых вошел в состав штаба юниорской сборной страны (до 18 лет) по хоккею. В первых домашних играх команды он принять участие не сможет.

Владислав Хромых, главный тренер "Динамо-Алтай".
Владислав Хромых, главный тренер "Динамо-Алтай".
https://vk.com/hcdaofficial

Владислав Хромых уже улетел в Новогорск, где с 27 сентября по 6 октября у сборной будут проходить тренировки. 7 октября хоккеисты отправятся в город Пршибрам (Чехия), где проведет три товарищеских матча со сборной U18 этой страны.

На время домашних матчей 2,3,5 и 6 октября, которые «Динамо-Алтай» проведет без Владислава Хромых, временно исполняющим обязанности главного тренера будет Александр Усачев.

Отметим, что Хромых уже работал в сборной: под его руководством студенческая сборная России дважды выигрывала хоккейный турнир Универсиады.

Как выступает команда

После четырех стартовых матчей «Динамо-Алтай» с шестью очками расположилось на верхней строчки турнирной таблицы. Руководство клуба неоднократно подчеркивало, что завоевание Кубка Федераций в ВХЛ-Б является главной задачей на новый сезон.

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