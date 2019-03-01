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Спорт

Опубликовано фото фигуристки в хиджабе, которая выступит на Универсиаде в Красноярске

Арабская фигуристка Захра Лари, ради которой Международный союз конькобежцев разрешил носить головной убор, выступит на Универсиаде в Красноярске.

Коньки.
Коньки.
Архив сайта 5ine.ru

24-летняя фигуристка (ее еще называют принцессой льда) выйдет на лед в хиджабе 8 марта от ОАЭ, сообщает «ТВК».

Эта страна впервые участвует в подобных соревнованиях.

«Мне не терпится оказаться в атмосфере Универсиады в Красноярске! Впервые поднимут флаг ОАЭ на Зимней Универсиаде. Момент гордости!», — написала Захра в Instagram.

Фигуристка родилась 3 марта 1995 года. Отец Захры — гражданин ОАЭ, мать — американка, пишет sports.ru.

Катается на коньках с 12 лет. Учится в университете Абу-Даби.

Тренирует Захру Лари бывшая российская фигуристка Александра Иевлева, ученица Жанны Громовой.

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