Опубликовано фото фигуристки в хиджабе, которая выступит на Универсиаде в Красноярске

Арабская фигуристка Захра Лари, ради которой Международный союз конькобежцев разрешил носить головной убор, выступит на Универсиаде в Красноярске.

24-летняя фигуристка (ее еще называют принцессой льда) выйдет на лед в хиджабе 8 марта от ОАЭ, сообщает «ТВК».

Эта страна впервые участвует в подобных соревнованиях.

«Мне не терпится оказаться в атмосфере Универсиады в Красноярске! Впервые поднимут флаг ОАЭ на Зимней Универсиаде. Момент гордости!», — написала Захра в Instagram.

Фигуристка родилась 3 марта 1995 года. Отец Захры — гражданин ОАЭ, мать — американка, пишет sports.ru.

Катается на коньках с 12 лет. Учится в университете Абу-Даби.

Тренирует Захру Лари бывшая российская фигуристка Александра Иевлева, ученица Жанны Громовой.