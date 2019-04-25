Опубликовано видео, как 12-летний российский фигурист исполнил прыжок в 5 оборотов

12-летний фигурист Максим Белявский (тренируется в ЦСКА,) выложил на своей странице в Instagram видео прыжка в пять оборотов.

Элемент исполнен на так называемой удочке, которая позволяет юным фигуристам немного дольше оставаться в воздухе и страхует спортсменов, пишет .

«Теперь осталось это повторить на соревнованиях и будет Просто Супер!», «Дальнейших успехов!», «Человеческие возможности безграничны. Браво», — пишут комментаторы.

Еще никто в истории фигурного катания не исполнял прыжок в пять оборотов.

Максим Белявский тренируется в группе Сергея Давыдова. В прошлом году он попал в финал шоу «Ледниковый период. Дети».