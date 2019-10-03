Опубликовано видео, как на иранском ТВ обнаженные части тела легкоатлеток «одевают» в черное

На иранском телевидении чемпионат мира по легкой атлетике в Дохе показывают с ограничениями, когда идет трансляция стартов, в которых принимают участие женщины.

Открытые части тел спортсменок «замазаны» черным цветом.

Televisión iraní: censura en transmisión de atletismo femenino. En algunas partes del mundo es donde deberían darse las verdaderas batallas por la libertad. pic.twitter.com/cGl4HNxjSH — Manuel Adorni (@madorni) 1 октября 2019 г.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2019 проходит в Катаре с 27 сентября по 6 октября, пишет «Росбалт». На этом первенстве золотыми медалистками уже стали россиянки Анжела Сидорова (прыжки с шестом) и Мария Ласицкене (прыжки в высоту). Причем для Марии это уже третье «золото» мировых чемпионатов.

Барнаульский барьерист Сергей Шубенков 2 октября взял серебро.