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Спорт

Опубликовано видео, как на иранском ТВ обнаженные части тела легкоатлеток «одевают» в черное

На иранском телевидении чемпионат мира по легкой атлетике в Дохе показывают с ограничениями, когда идет трансляция стартов, в которых принимают участие женщины.

Соревнования по легкой атлетике.
Соревнования по легкой атлетике.
Олег Богданов

Открытые части тел спортсменок «замазаны» черным цветом.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2019 проходит в Катаре с 27 сентября по 6 октября, пишет «Росбалт». На этом первенстве золотыми медалистками уже стали россиянки Анжела Сидорова (прыжки с шестом) и Мария Ласицкене (прыжки в высоту). Причем для Марии это уже третье «золото» мировых чемпионатов.

Барнаульский барьерист Сергей Шубенков 2 октября взял серебро.

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