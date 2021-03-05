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Спорт

Опубликовано видео, как судья упал в обморок во время хоккейного матча

Одному из арбитров, обслуживающих матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с участием «Авангарда» и «Автомобилиста», стало плохо во время игры.

Шайба. Хоккей.
Шайба. Хоккей.
СС0

Мужчина упал в обморок на арене в Балашихе, где команда из Омска проводит домашние встречи.

Инцидент с Юрием Ивановым произошел в третьем периоде, когда хозяева выигрывали у екатеринбуржцев со счетом 4:3. По информации «Матч ТВ», рефери подъехал к скамейке омичей, выпил несколько таблеток, понюхал нашатырь и упал на лед.

Позже судья пришел в сознание. Медики провели ему первичное обследование, пишет «Росбалт».

А позже Иванова госпитализировали.

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