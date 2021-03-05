Опубликовано видео, как судья упал в обморок во время хоккейного матча

Мужчина упал в обморок на арене в Балашихе, где команда из Омска проводит домашние встречи.
Бедолага хоккейный судья потерял сознание во время игры Авангард — Автомобилист pic.twitter.com/BimaDbMLu5— настоящий Низовцев (@zimbru_khv) March 4, 2021
Инцидент с Юрием Ивановым произошел в третьем периоде, когда хозяева выигрывали у екатеринбуржцев со счетом 4:3. По информации «Матч ТВ», рефери подъехал к скамейке омичей, выпил несколько таблеток, понюхал нашатырь и упал на лед.
Позже судья пришел в сознание. Медики провели ему первичное обследование, пишет «Росбалт».
А позже Иванова госпитализировали.