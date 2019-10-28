Опубликовано видео, как Трусова и олимпийский чемпион выполнили параллельный четверной тулуп

Российская фигуристка Александра Трусова, которая победила на Гран-при в Канаде, вместе с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю исполнили четверной тулуп.

Сложный элемент фигуристы выполнили во время разминки перед показательными выступлениями на втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada.

На показательном выступлении 15-летняя фигуристка исполнила прокат в черно-белом костюме под композицию Unstoppable австралийской певицы Sia.

Трусова победила на Гран-при в Канаде, обновив свои же мировые рекорды по баллам за произвольную программу (163,78) и в сумме за выступление (238,69, сейчас — 241,02), пишет РБК. Трусова в 2018 году первой среди женщин исполнила четверной лутц и четверной тулуп. До этого такие сложные элементы удавались только мужчинам.

Ханю также победил на турнире в Канаде. Японец является одним из самых титулованных действующих фигуристов. На его счету две победы на Олимпийских играх — 2014 в Сочи и на Играх-2018 в Пхенчхане.

Главный тренер Александры Трусовой — Этери Тутберидзе.

Штучный тренер

Валерий Мешков, пятикратный чемпион СССР по фигурному катанию: «Она не была чемпионкой больших каких-то званий. Понимаете, в чем дело, тренер — это, как говорится, тренер от бога. Это моя точка зрения, что школы такой, как школа Жука была, школа Тутберидзе, нет. Она просто, понимаете, берет готовых таких людей».

Олимпийский пьедестал на Играх-2018 заняли ее Загитова с мировым рекордом и Медведева. Алина Загитова — чемпионка мира 2019 года.

В 2014-м бывшая воспитанница Тутберидзе Юлия Липницкая взяла «золото» на Олимпиаде в Сочи в командном турнире.