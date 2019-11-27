Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 ноября -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Опубликовано видео, как ударом шайбы хоккеисту выбило сразу 9 зубов

Игрок клуба НХЛ из Флориды Кейт Яндл проявил чудеса стойкости — в матче против соперников из Каролины шайба прилетела спортсмену прямо в челюсть и выбила зубы.

Шайба. Хоккей.
Шайба. Хоккей.
СС0

Хоккеист отправился на скамейку с окровавленным лицом. Однако через какое-то время он вернулся на лед и доиграл матч, несмотря на травму.

Позднее выяснилось, что удар лишил спортсмена сразу девяти зубов, пишет «Росбалт».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость