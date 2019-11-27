Опубликовано видео, как ударом шайбы хоккеисту выбило сразу 9 зубов

Игрок клуба НХЛ из Флориды Кейт Яндл проявил чудеса стойкости — в матче против соперников из Каролины шайба прилетела спортсмену прямо в челюсть и выбила зубы.

Хоккеист отправился на скамейку с окровавленным лицом. Однако через какое-то время он вернулся на лед и доиграл матч, несмотря на травму.

Позднее выяснилось, что удар лишил спортсмена сразу девяти зубов, пишет «Росбалт».