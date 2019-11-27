Опубликовано видео, как ударом шайбы хоккеисту выбило сразу 9 зубов

Хоккеист отправился на скамейку с окровавленным лицом. Однако через какое-то время он вернулся на лед и доиграл матч, несмотря на травму.
Позднее выяснилось, что удар лишил спортсмена сразу девяти зубов, пишет «Росбалт».
Игрок клуба НХЛ из Флориды Кейт Яндл проявил чудеса стойкости — в матче против соперников из Каролины шайба прилетела спортсмену прямо в челюсть и выбила зубы.
Хоккеист отправился на скамейку с окровавленным лицом. Однако через какое-то время он вернулся на лед и доиграл матч, несмотря на травму.
Позднее выяснилось, что удар лишил спортсмена сразу девяти зубов, пишет «Росбалт».
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