Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 апреля 2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Опубликовано видео массовой драки хоккеистов КХЛ на последней секунде матча

Игроки уфимского «Салавата Юлаева» и омского «Авангарда» устроили массовую драку на последней секунде матча финальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы.
Шайбы.
СС0.

На последней секунде третьего периода между собой сцепились по два игрока из каждой команды. Вскоре к ним присоединилась еще одна пара хоккеистов. В итоге судьям удалось разнять подравшихся.

«Придурки. Молодёжь смотрит на это и берёт пример. Такой хоккей нам не нужен. Позор», «Аннулировать игру и признать обеим командам поражения», «3 в одном флаконе. И хоккей, и фигуркатание, и бои без правил», — отреагировали на твит комментаторы.

Встреча завершилась победой «Авангарда» со счетом 4:2.

Счет в серии — 3:1 в пользу «Авангарда». Победителем серии станет команда, победившая в четырех матчах.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость