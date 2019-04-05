Опубликовано видео массовой драки хоккеистов КХЛ на последней секунде матча

На последней секунде третьего периода между собой сцепились по два игрока из каждой команды. Вскоре к ним присоединилась еще одна пара хоккеистов. В итоге судьям удалось разнять подравшихся.

«Придурки. Молодёжь смотрит на это и берёт пример. Такой хоккей нам не нужен. Позор», «Аннулировать игру и признать обеим командам поражения», «3 в одном флаконе. И хоккей, и фигуркатание, и бои без правил», — отреагировали на твит комментаторы.

Встреча завершилась победой «Авангарда» со счетом 4:2.

Счет в серии — 3:1 в пользу «Авангарда». Победителем серии станет команда, победившая в четырех матчах.